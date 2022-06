¡Winnie Pooh se come a Igor! Nuevo avance revela sangrienta transformación del tierno oso

Hace unos días atrás, los fans de Disney quedaron boquiabiertos con el anuncio de “Winnie the Pooh: blood and honey”, la nueva película de terror slasher que traerá de regreso al icónico oso y a su amigo Pliget en una sangrienta cacería. ¿Cómo es posible? Pues los derechos del personaje entraron en dominio público y el estudio Jagged Edge Productions no dudó en idear una retorcida narrativa, que ya ha captado la atención del público.

Con la noticia del filme, llegaron algunas espeluznantes imágenes, en las que se nos dejó en claro que el tierno animalito de peluche quedó atrás y ahora es una voraz bestia. De hecho, el director y guionista de este perturbador largometraje, Rhys Frake Waterfield, culpó a Cristopher Robin de la masacre que desatarán los protagonistas.

Winnie the Pooh será un asesino serial para nueva película slasher. Foto: Jagged Edge Productions

Ahora ha ofrecido un nuevo adelanto de su más que esperada cinta. En concreto, Waterfield conversó con el portal de horror Dread Central, en donde reveló inquietantes detalles de la historia, en la que la amistad no impedirá que se cometan asesinatos y haya un baño de sangre sin miedo a la censura.

“Pooh y Piglet experimentan un drástico descenso en la alimentación a medida que Christopher crece. Con el paso de los años se volvieron cada vez más hambrientos y asilvestrados. Tuvieron que recurrir a comer a Igor ”, inició el cineasta.

“Entonces Christopher regresa con su esposa para presentarle a sus viejos amigos. Y cuando eso ocurre, se enfurecen al verlos. Todo el odio que han acumulado a lo largo de los años se desata y entonces se lanzan a este alboroto. Esto continúa cuando terminan en esta casa rural con estas chicas”, agregó.

Claramente, el pobre asno no será la única víctima que el oso y el puerco encontrarán en su camino, ya que a lo largo de la historia veremos caer a muchas más. De hecho, el filmmaker ha prometido que Pooh y Piglet “no tienen remordimiento y son bastante sádicos”.