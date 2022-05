Elizabeth Olsen todavía no ve “Doctor Strange 2” por miedo a defraudar a fans

“Doctor Strange en el multiverso de la locura” nos mostró universos alternos y sorprendentes variantes que expandieron el MCU a niveles insospechados. Como era de esperarse, es uno de los estrenos más comentados por los seguidores en mucho tiempo.

Pese a su éxito en la cartelera, el resultado ha dividido a los fanáticos como consecuencias de las altas expectativas que se crearon semanas antes del estreno. Elizabeth Olsen, antagonista de la cinta, reveló a Jimmy Fallon que ha caído víctima de esta presión.

“Fue grandioso tener una premiere enfrente de los fans. No las veo… no la he visto. Sí me miro a mí misma, pero simplemente decidí que ya no puedo ver estas películas de Marvel en la premiere”, fueron sus primeras declaraciones.

“Cada vez, las miro y pienso: ‘Bueno, es nuestro primer fracaso’. Así que decidí que no quiero volver a pasar por esa experiencia. La veré en algún momento”, concluyó la actriz.

Scarlet Witch en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Foto: Marvel Latinoamérica Oficial

¿Qué dijo la crítica de “Doctor Strange 2”?

En Rotten Tomatoes, la película obtuvo una aprobación del 77% por parte de la crítica, mientras que los fans le otorgaron hasta un 89%.

“‘Doctor Strange in the multiverse of madness’ trabaja bajo el peso de la MCU en expansión, pero la dirección distintiva de Sam Raimi lanza un hechizo entretenido”, dictaminó el consenso de los especialistas.