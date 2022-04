“Doctor Strange 2” es prohibida en Arabia Saudita por heroína lesbiana

“Doctor Strange in the multiverse of madness” llegará a las salas de cine el próximo 4 de mayo, y más detalles sobre el multiverso de Marvel serán revelados por Doctor Strange, la Bruja Escarlata y América Chávez. Este último personaje, como se sabe según los comics, es gay, lo que ha causado que la cinta sea prohibida en Arabia Saudita.

La noticia fue anunciada por el medio The Hollywood Reporter, que confirma que la decisión fue tomada porque el personaje interpretado por Xochitl Gomez es canónicamente gay en Marvel Comics.

En ese sentido, “Doctor Strange 2″ seguiría los pasos de “Eternals” y “West side story”, que fueron prohibidas en países del Golfo por razones similares.

Arte promocional del equipo de Doctor Strange. Foto: @DrSrtangeUpdate/Twitter

América Chávez es lesbiana en los comics de Marvel

“Doctor Strange in the multiverse of madness” significará el debut de América Chávez en el Universo Cinematográfico de Marvel. En los comics, América es declarada abiertamente lesbiana. Creada por el escritor Joe Casey y el artista Nick Dragotta, Chávez debutó en Marvel Comics en “Vengane #1″ de 2011.

Respecto a su personaje, Casey dijo: “Ciertamente, esto no es exclusivo de América Chávez, pero siempre he pensado que nuestra ficción de superhéroes debería, de manera muy fundamental, reflejar nuestra propia realidad ”.

Primera aparición de América Chávez. Foto: Marvel

“Doctor Strange 2″ no es la primera película en ser censurada en los países del Golfo

Como se sabe, la homosexualidad continúa siendo ilegal en muchos países del Golfo, por lo que “Doctor Strange in the multiverse of madness” no es la primera película en sufrir esta censura.

En diciembre de 2021, se informó que “West side story” había sido prohibida en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán después de que Disney rechazara las solicitudes de censurar al personaje transgénero, Anybodys.

De manera similar sucedió con “Eternals”, el cual fue retirado de las carteleras de dichos países debido a la presentación de la primera pareja gay del UCM.