“Élite 5”: Cayetana, el mejor personaje que ha dejado una temporada innecesaria

Tras una larga espera, la quinta temporada de “Élite” ya está disponible en Netflix. Los nuevos episodios retomaron la trama de un alborotado ciclo escolar en las Encinas no solo con dos flamantes estudiantes, sino también con otros dos rostros adicionales al cast. No obstante, más allá de los recién llegados, los fans volvieron a ver a sus queridos personajes, dentro de los cuales está Cayetana Grajera Pando.

Cayetana es llevada a la ficción por la actriz española Georgina Amorós. Foto: Instagram/@georginaamoros

A la joven amante de la moda la vimos por primera vez en la segunda temporada del show creado por Carlos Montero y Darío Madrona. En su debut dentro del programa, el papel interpretado por Georgina Amorós se presentó como una pretenciosa persona con una envidiable vida llena de lujos, en la que llevar ropa de diseñador era una trivialidad.

Sin embargo, Lucrecia (Danna Paola) desenmascaró sus entretejes de mentiras e hizo público el elaborado engaño que protagonizó la polémica alumna, que pronto fue retirada y se convirtió en la muchacha de la limpieza. No obstante, a la Srta. Grajera aún no le hemos dicho adiós y agradecidos estamos de que no fuera así.

De manera general, podemos decir que Cayetana es el mejor personaje que ha tenido la serie en sus insípidas cinco temporadas y hasta sus historias breves. Esto es porque el desarrollo de su historia ha sido la más enriquecedora hasta la fecha y de una manera que no podíamos esperar menos.

‘Caye’ pasó de ser una hábil mentirosa con ansias de embaucar a los padres ricos de sus compañeros (casi al mismo estilo de Anna Sorokin) a consolidarse como una heroína. Esto se hizo más evidente cuando se convirtió en una aliada de aquellos que alguna vez quisieron ridiculizarla.

Aunque se debe admitir que no es de las mejores revelaciones gratuitas. Si bien la vimos permanecer cerca de Phillipe (Pol Granch) casi por interés, su amor por él, a pesar de las acusaciones de violación, era de verdad. Incluso, tuvo la oportunidad de dejarlo de lado, pero no lo hizo.

En esta quinta temporada de “Élite” es donde hemos sentido su buen corazón a su máxima expresión. Ya no está junto al príncipe francés, pero ha decidido acompañarlo a terapia para superar sus problemas con el alcohol, incluso cuando él encontró en Isadora (Valentina Zenere) a su nueva ‘fan enamorada’ que lo puso en su contra.

La actriz argentina Valentina Zenere es Isadora. Foto: Netflix.

De hecho, cuando la ‘Emperatriz de Ibiza’ la humilló y amenazó, Cayetana se dio cuenta de que su ‘rival’ sufría mucho por dentro y por ello es que consumía drogas seguido. Es así como el rol interpretado por Amorós se dedicó a mostrarse como ayuda para ella.

Es más, cuando una fiesta de desenfreno en una discoteca dejó entrever la violación a Isadora, fue ‘Caye’ quien estuvo con ella y la motivó a denunciar el hecho.

Con todo ello, suena a que Grajera es uno de los roles que más ha sufrido a lo largo de “Élite” y puede que así sea, pero todo se ha ido acomodando con el pasar del tiempo.

El actor detrás de Felipe es Álex Monner. Foto: Instagram/@alexmonner

De ese modo, luego de que fuera despedida de las Encinas como trabajadora de limpieza, encontró a Rebeka como su posibilidad para cumplir sus sueños de ser una diseñadora de modas exitosa. Además, uno de sus anhelos era tener una verdadera historia de amor, y para darle un toque mágico, Felipe (Álex Monner) se ha presentado en su vida.

Si bien ambos tuvieron una historia breve, la figura de Phillipe ya no será un impedimento en este nuevo capítulo de felicidad para Cayetana. Fans esperan volver a verla en la ya anunciada temporada 6 de la serie de Netflix y están más que contentos de verla junto a Felipe. Aquí te dejamos algunas de las opiniones de los usuarios de Twitter.

Fans reaccionan a Cayetana en "Élite 5". Foto: captura de Twitter

Fans reaccionan a Cayetana en "Élite 5". Foto: captura de Twitter

Fans reaccionan a Cayetana en "Élite 5". Foto: captura de Twitter

Fans reaccionan a Cayetana en "Élite 5". Foto: captura de Twitter