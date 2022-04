“Doctor Strange 2”: Marvel cambia el póster oficial en Italia por incluir gesto ofensivo

El inicio de la preventa de entradas para el preestreno de “Doctor Strange in the multiverse of madness” inició el pasado 6 de abril y Marvel Studios dio a conocer el póster principal de la secuela de la película de Stephen Strange.

Sin embargo, mientras en gran parte del mundo los fanáticos del UCM, cuando asistan al cine, verán el mismo afiche con Strange, Wanda Maximoff, Wong y America Chavez, en Italia los fans se encontrarán con una versión cambiada de este.

El gesto de Doctor Strange en el póster oficial

De acuerdo con el usuario de Redit, @U/MCU_Speculation, la mano con dos dedos levantados que hace Doctor Strange es considerado un insulto en Italia y en otros países mediterráneos. En su lugar han puesto una señal sin mayor significado que es mejor aceptada ante la mirada de los italianos. A continuación, te mostramos la comparación.

El gesto de Doctor Strange es cambiado en póster oficial de Italia. Foto: Marvel Studios

Ante esto, Marvel y Disney prefirieron evitar las controversias y editaron el póster con miras al debut de la película en el país europeo. “Doctor Strange in the multiverse of madness” se estrenará el próximo 4 de mayo.

Sinopsis de “Doctor Strange in the multiverse of madness”

Tras los eventos de Avengers: endgame, Stephen Strange continúa buscando la Gema del tiempo, pero un viejo amigo, convertido ahora en enemigo, pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible.