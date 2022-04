“Morbius”: Daniel Espinosa, director de la película, responde a las críticas negativas

“Morbius”, la última cinta de Marvel Studios con Sony Pictures, llegó a las salas de cine con muchas malas críticas de antemano. Pese a esto, el filme protagonizado por Jared Leto ha conseguido una buena recaudación en su primer fin de semana de estreno: más de 86 millones de dólares en todo el mundo . Pero reecientemente, su director Daniel Espinosa ha respondido a las reacciones negativas que ha procado la película.

¿Qué ha dicho Daniel Espinoza sobre su cinta “Morbius”?

Para el medio especializado Insider, el director Daniel Espinoza ha explicado que él mismo es muy crítico con su propio trabajo y que todo comenzó cuando un extraño se acercó a él para darle consejos no solicitados sobre la primera película que hizo: “Babylon Disease”.

“Cuando hice mi primera película, era una cinta pequeña llamada “Babylon Disease”. Recuerdo ir un día a casa en el metro, me había tomado algunas copas, así que estaba un poco borracho. Alguien me dio un codazo en el tren y me dijo: ‘Tengo que decirte lo que tiene de malo la segunda escena de tu película. Pensé: bueno, ¡vale!´”, contó Espinosa en Insider.

“Lo que quiero decir, es que es raro hacer algo tan público. Mira, me tengo mucho odio a mí mismo así que ya critico mucho mi propio trabajo . Siempre intento centrarme en mejorar. Pero también estoy orgulloso de lo que hago. Hay partes en todas mis películas de las que estoy muy orgulloso”, puntualizó en la entrevista Espinoza.

¿Qué opina Jared Leto sobre las malas críticas de “Morbius”?

Quien todavía no ha hablado sobre lo que opina de las malas críticas de “Morbius” es su protagonista. Jared Leto, quien se ha convertido en el primer actor en dar vida a este personaje de Marvel. Leto da vida a el doctor Michael Morbius, un hombre que nació con una extraña enfermedad en la sangre. Cuando encuentra la cura a su dolencia gracias a la biología de los murciélagos, aumenta su fuerza y resistencia, pero también comienza a tener unas ganas insaciables de beber sangre humana.

Antihéroes de Marvel a las pantallas

Morbius se ha convertido en el segundo antihéroe de Marvel en unirse al universo de Sony después del “Venom” de Tom Hardy. El estudio ya está trabajando en una película de “Kraven, el cazador” con Aaron Taylor-Johnson y otra de “Madame Web” con Dakota Johnson y Sydney Sweeney.