“The Batman”: Jim Carrey critica al Riddler de Paul Dano por ser muy violento

“The Batman”, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, continúa proyectándose en algunas salas de cine mientras su fecha de estreno en la plataforma de HBO Max está cada vez más cerca. Si bien la cinta ha generado opiniones diversas por la versión oscura y más realista que nos presenta de Ciudad Gótica, lo cierto es que la gran mayoría destaca a Paul Dano como Riddler o Acertijo.

Sin embargo, el actor Jim Carrey, quien anteriormente interpretó al villano en “Batman eternamente”, reveló en una entrevista que no es fan de esta nueva visión del personaje.

Paul Dano interpreta al Acertijo en "The Batman". Foto: composición / Warner Bros.

Jim Carrey como Riddler

El actor interpretó al famoso villano en “Batman eternamente”, una de las películas que más divide a los fanáticos, ya que algunos la consideran de lo peor y otros la ven como una manera perfecta de adaptar a Hombre Murciélago. Mucha de esta discusión está relacionada con el trabajo de Carrey. En su momento, fue considerado lo peor de la película, pero con los años se ha visto su trabajo como un acercamiento interesante a la locura, lo que es parte esencial del personaje en los comics.

Jim Carrey como Riddler en "Batman eternamente". Foto: Warner Bros. Pictures

Jim Carrey opina sobre el Riddler de Paul Dano

En una entrevista con el medio Unilad, el intérprete reveló que el nuevo Riddler no es de su agrado y explicó sus razones, aunque aclaró que aún no ha visto la película: “No la he visto. Es una versión muy oscura. Tengo sentimientos encontrados al respecto. Cada quien lo suyo y todo eso. Lo amo como actor, es un actor increíble”.

Además, Carrey cree que este nuevo Acertijo podría ser un mal ejemplo para el público: “Hay algo de preocupación en mí sobre eso de poner cinta adhesiva en las caras de las personas y alentar a otras personas a hacer lo mismo. Existen psicópatas por ahí que podrían adoptar ese método. Yo tengo conciencia sobre las cosas que elijo. Robotnik tiene bombas de caricatura y nadie sale lastimado. Sé que hay un lugar para eso, y no quiero criticarlo, pero no es lo mío. Está muy bien hecho, esas películas están muy bien hechas”.