Will Smith, Chris Rock y el golpe que detuvo los Oscar 2022: el antes y después del altercado

En un momento que definirá para siempre los premios Oscar 2022, Will Smith se llevó una estatuilla por su actuación en “King Richard”, pero también la atención del mundo entero al golpear en vivo a Chris Rock.

El actor cómico improvisó una broma acerca de Jada Pinkett Smith, lo que provocó que su pareja se levantara de su sitio, subiera al escenario y lo abofeteara. El comentario que dio Rock fue hacia la cabeza rapada de la actriz, quien habló abiertamente sobre su diagnóstico de alopecia en el 2018. Asistentes y el público en general quedaron sin palabras.

¿Qué pasó tras el golpe de Will Smith a Chris Rock?

Tras este momento, Rock entregó el premio que le correspondía y se quedó en el escenario tras el corte comercial. La atención inmediatamente pasó a Will Smith, quien fue abordado por Denzel Washington y Bradley Cooper, actores que conversaron con él y lo abrazaron.

En las imágenes difundidas en diversas redes sociales se puede evidenciar cómo el galardonado artista intentó calmar a Will Smith. Foto: composición captura TNT

Para incrementar más el interés sobre Will Smith, el actor ganó el Oscar por su trabajo en “King Richard”, y pasó gran parte de su discurso justificando sus acciones ante sus compañeros y pidiendo perdón entre lágrimas a los asistentes y a los televidentes.

“Quiero disculparme con la Academia, con mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de eso, es de poder iluminar a todas las personas con lo que se puede lograr en la industria”.

Smith terminó su discurso diciendo: “Espero que la organización me invite de regreso”.

Reacción de Hollywood y posible conversación tras polémica de Will Smith y Chris Rock

Colman Domingo, actor reconocido por “Euphoria”, dijo lo siguiente: “¡Oh! Pensé: ‘él es de West Philly, al igual que yo’. Somos personas muy apasionadas. Creo que todo fue del momento. Él entendió lo que hizo y lo comentó en su discurso. Se disculpó. Tuvo una reacción humana”.

Colman Domingo, actor reconocido por Euphoria. Foto: Variety

Sophia Bush, actriz de “Chicago P.D”, comentó: “La violencia nunca está bien. Una agresión nunca es la respuesta. Pero ya es la segunda vez que Chris se ríe de Jada en el escenario y hoy se ha reído de su alopecia. Ambos necesitan un respiro”.

Jaden Smith, hijo de Will y Jada Pinket Smith, compartió un mensaje simple, pero directo tras lo que sucedió en la gala de los Oscar.

Jaden Smith envió mensaje tras el golpe de su padre a Chris Rock. Foto: @jaden

Tras varios comentarios a favor y en contra de lo que pasó con los actores, una fuente cercana a la familia Smith aseguró para el medio Page Six que Will y Chris Rock hicieron las paces en la fiesta pos-Oscar.

Quien habló con la prensa fue Diddy, cantante que indicó que Smith y Rock limaron asperezas, según contó a The New York Post. “Ya no es un problema. Eso se acabó. Puedo confirmarlo”, dijo.

Ya finalizando la noche, en el evento organizado por Vanity Fair, el ganador del Oscar fue captado bailando alegremente y agitando su estatuilla mientras rapeaba al ritmo de su canción “Gettin jiggy wit it”. Lo que pasó en los Oscar 2022, por lo menos en ese momento, quedó olvidado.