La tan esperada y pospuesta “Morbius” ya ha sido vista por un grupo pequeño de personas y no ha dado las mejores impresiones; sin embargo, deberemos esperar a su estreno mundial para juzgarla con nuestros propios ojos.

El multiverso en "Morbius" de Jared Leto. Foto: composición/Sony Pictures

Desde que vimos en el primer adelanto de “Morbius”, de Jared Leto, la imagen del Hombre Araña de Sam Raimi de Sony y la escena del Buitre de Michael Keaton de Marvel, supimos que el multiverso existiría en la cinta.

Ahora, el director de “Morbius”, Daniel Espinosa, explicó, en una reciente entrevista con CinemaBlend, cómo es posible que Vulture pueda pasar de “Spider-Man: homecoming” a “Morbius”.

El ganador del Oscar Jared Leto es el médico Michael Morbius aquejado con una rara enfermedad. Foto: Sony Pictures.

“Al final de ‘Venom: let there be Carnage’ y “Spider-Man: no way home”, y en “Sin camino a casa” mismo está claramente establecido que es posible que los personajes se transfieran de un multiverso a otro. Los eventos de “No way home” tuvieron el efecto de transferir a Venom y Vulture (y tal vez a otros) de un lado a otro entre el UCM y el Venom Universe”, señaló.

Asimismo, Daniel Espinosa comentó cómo es que el Buitre obtuvo nuevamente su traje: “Si miras de cerca, verás que no es el mismo traje que ‘Homecoming’. Es un tipo ingenioso”. Por otro lado, dejó entrever que Vulture y Morbius serían parte del equipo de supervillanos llamado los Seis Siniestros.

Póster de Morbius y el 'Vampiro Valiente'. Foto: Twitter/@MorbiusMovie

Después de mucho, “Morbius” al fin llegará a los cines del mundo este viernes 1 de abril de 2022. Para Perú y algunos países de Latinoamérica, el estreno está previsto para el jueves 31 de marzo.

