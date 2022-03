TikTok y Festival de Cannes anuncian colaboración y presentan nueva categoría

TikTok cada vez más está aumentando su campo de acción por encima de otras plataformas sociales. Con el estreno de “Spiderman: no way home”, la popular aplicación ofreció una cobertura del evento, que fue duramente criticada por sus usuarios; no obstante, todo apunta a que esta vez irá un poco más allá. Según Variety, la famosa aplicación de videos se acaba de asociar con el Festival de Cannes

Este acuerdo comercial no solo permitirá financiar el evento, sino que también le dará a miles de personas la oportunidad de acceder a contenido exclusivo, como entrevistas, vistazos desde el back stage, y, por supuesto, el glamour de la alfombra roja. Pero es no es todo.

El citado medio comenta que esta alianza, como era de esperarse, ha motivado la creación de una nueva categoría: #TikTokShortFilm, un concurso global in-app de cortometrajes verticales, de entre 30 segundos y tres minutos de duración.

Este apartado tendrá lugar en la fecha central de la gran gala y se entregarán tres premios. La evaluación estará a cargo de un jurado encabezado por un famoso cineasta, cuya identidad aún no se ha revelado. Asimismo, se contará con la presencia del director de Cannes, Thierry Frémaux.

“Nos sentimos realmente honrados de darles la bienvenida como socio oficial. Los aficionados al entretenimiento de todo el mundo acuden a TikTok para divertirse, expresarse o descubrir algo nuevo, pero comparten un auténtico y gratificante sentido de la comunidad como en ningún otro lugar”, dijo Rich Waterworth, director general de TikTok en Europa.

Al igual que el Oscars fan favorite, los organizadores del aclamado evento europeo buscan conectar con una mayor audiencia. Sin embargo, se desconoce cómo este tipo de decisiones impactarán en el rating y de qué manera podrían cambiar la perspectiva del público respecto a la imagen de Cannes.