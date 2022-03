“Moon Knight”, la próxima serie de Marvel en Disney+, no estará conectada al universo cinematográfico de superhéroes. La historia protagonizada por el actor guatemalteco Oscar Isaac empezará desde cero, sin vínculos con lo sucedido en “Avengers: endgame”, “Spider-Man: no way home” o “Doctor Strange 2″.

Faltan pocos días para que Marc Spector pase de los cómics al mundo del streaming. Así, el productor ejecutivo Grant Curtis ha revelado en un documento de prensa desde dónde partirá esta nueva historia.

“Hay múltiples aspectos de ‘Moon Knight’ que nos entusiasman internamente en Marvel Studios. Pero, uno de los aspectos únicos de este personaje es que lleva a Marvel Studios a sus raíces de Iron Man y Tony Stark . Ese fue un personaje que obviamente se construyó desde cero, y es lo mismo con Marc Spector ”, señaló.

Nuevo póster de Moon Knight. Foto: Marvel Studios

“No hay ningún apego al UCM actual. Es nuevo y se embarca en una aventura nueva”, recalcó el productor, dando a entender que la serie empezará mucho antes del Universo Cinematográfico de Marvel que conocen los fans en la actualidad.

Como sabemos, los eventos de “Avengers: endgame” afectaron en gran manera al UCM, y las consecuencias las hemos visto en series como “Loki”, “Wandavision” y “What if...?”.

El Universo Cinematográfico de Marvel no fue el mismo luego de "Avengers: endgame". Foto: Marvel Studios

Asimismo, con la próxima llegada de la caótica “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, todo lo que conocemos podría colapsar y adoptar un nuevo orden.

“Moon Knight” introducirá lo sobrenatural al UCM

Asimismo, Grant Curtis ha explicado que “Moon Knight” dará pie al lado sobrenatural de Marvel Studios, donde también encajan personajes como Blade y Black Knight.

Oscar Isaac como "Moon Knight". Foto: Marvel / Disney+.

“ Estamos adoptando absolutamente los aspectos sobrenaturales de lo que estaba en edición, los dioses egipcios. Este despiadado dios egipcio Khonshu, que manipula a Marc para cumplir sus órdenes”, detalló.

Así, los fanáticos pueden esperar historias relacionadas más a lo divino y sobrehumano. “Estamos adoptando todo eso. Nos encantan las cosas que suenan en la noche”, agregó el productor.