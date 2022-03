“The Batman”: opciones para interpretar a Robin en una próxima secuela del ‘Hombre Murciélago’

“The Batman” es solo el inicio de una nueva saga del ‘Hombre Murciélago’. Matt Reeves, el director de la película, ya ha dicho que tiene planes para hacer más películas, y eso significa que personajes como, Robin, Joker y muchos más villanos podrían volver a la pantalla grande y unirse a Robert Pattinson en esta nueva versión del Caballero de la noche.

Robin, el adolescente huérfano

El mismo Robert Pattinson dijo en una entrevista que quiere ver a Robin en la secuela, donde le gustaría que el personaje sea interpretado por un niño de 13 años, quien apenas estaría aprendiendo todo lo necesario para convertirse en el compañero de uno de los héroes más poderosos.

“Sí, pero tiene que tener 13 años. Esa es la única forma en que lo aceptaré. No, me encanta Death in the Family (el comic) y esas cosas, pero creo que sería genial. También la gente le tiene tanto miedo, pero es un poco emocionante. Creo que sería una adición muy divertida”, comentó Pattinson en una entrevista al respecto.

¿Quién podría ser Robin en el mundo de The Batman?

Diversos medios y críticos han señalado a sus favoritos. A continuación una lista de los posibles candidatos a Robin.

Javon Walton

Lo conocemos como Ashtray en “Euphoria”. Javon Walton (de 15 años) es también un atleta de alto rendimiento que se está preparando para cumplir su sueño de competir en los juegos olímpicos. El actor ya demostró que tiene la profundidad y madurez para hacer personajes complejos y oscuros, que es el estilo que Matt Reeves prefirió para su Batman.

A Javon Walton lo conocimos a través de Euphoria. Foto: HBO Max.

Roman Griffin Davis

El joven actor hizo un gran trabajo junto a Taika Waititi en “Jojo Rabbit”, donde dio vida a un niño que debe lidiar con los horrores de la guerra y la pérdida. Robin no vivió en tiempos de la guerra, pero también pasó por una gran pérdida personal y él domina ese lado emocional.

Roman Griffin Davis se hizo conocido por "Jojo Rabbit”. Foto: ICM.

Noah Jupe

Ya lo vimos en “A Quiet Place”, “Honey Boy”, “Ford vs. Ferrari” y “The Undoing” de HBO. Noa Jupe es uno de los niños actores más prometedores de la actualidad y ha hecho un poco de todo, con lo que queda claro que el papel de Robin no es un reto demasiado grande para él.

A Noah Jupe se le dio a conocer por “A Quiet Place”. Foto: The Independent.

Asa Butterfield

Hay muchos rumores de que Asa Butterfield, de “Sex Education”, podría ser el nuevo Robin. Tiene un look similar al de los cómics y con “Ender’s Game” demostró que se vería bien usando un traje de superhéroe. Y aunque es famoso, no es demasiado grande como para interpretar al personaje.

Todos conocimos a Asa Butterfield por la serie de Netflix "Sex Education". Foto: Royal Television.

Thomas Brodie Sangster

La estrella de “Maze Runner” aparenta siempre tener 13 años y ya va en la década de los treinta. El actor es lo suficientemente versátil como para jugar varias versiones de Robin, dependiendo de lo que está buscando exactamente Matt Reeves.

Thomas Brodie Sangster apareció de muy niño en "Maze Runner". Foto: The Famous People.

Logan Lerman

Lo conocimos en la saga “Peter Jackson”. Es otro actor bendecido con una cara eternamente juvenil, y es posiblemente el que tiene el aspecto más cercano al clásico de Dick Grayson. Si Reeves en verdad opta por el Robin original y mantiene la imagen tradicional, sería perfecto.

Logan Lerman saltó a la fama con al saga "Peter jackson". Foto: Showbiz Cheat.

Dylan Minnette

Es más reconocible por su papel en 13 Reasons Why, mediante la cual Minnette atrajo con la ingenuidad y vulnerabilidad de Clay, y eso es perfecto para un Robin joven.

Dylan Minnette se hizo de un lugar al protagonizar la serie de Netflix 13 Reasons Why.. Foto: Radio Times.

Josh Hutcherson

Este buen actor está acostumbrado a desempeñar el papel secundario en importantes franquicias y The Batman le caería como anillo al dedo. ¿Por qué? Robin, obviamente, también jugará un papel secundario para Batman, y eso es antes de que aparezcan los tipos malos.

Josh Hutcherson lo conocimos desde muy pequeño en cintas familiares, pero alcanzó la fama en la sega de "Los juegos del hambre". Foto: The Daily Beast.

Jacob Bertrand

El actor de “Cobra Kai” demostró que tiene mucha versatilidad para desempeñarse en el mundo de las artes marciales. Además, tiene el carisma necesario para estar a la altura de The Batman, y demostró que puede ir a lugares oscuros con sus personajes.

A Jacob Bertrand lo podemos ver en la serie "Cobra kid" de Netflix. Foto: Deadline.

Noah Schnapp

El actor de “Stranger Things” no tiene proyectos a futuro después de la serie de Netflix. De hecho, está por comenzar sus estudios universitarios y esto podría ocupar gran parte de su futuro. Sin embargo, podría tomar como un gran desafío sumarse a una potencial secuela de The Batman.

Noah Schnapp saltó al estrellato gracias a "Stranger Things" de Netflix. Foto: Variety.

Jack Dylan Grazer

El actor que se consagró con “It: Capítulo 1″ hace buen humor, drama e incluso animación. Tal vez, su próximo gran paso esté dentro ser superhéroe al ponerse en la piel de Robin.