The Batman: las próximas películas de DC Comics serán como la cinta de Matt Reeves

En Warner Bros y DC Comics están más que felices porque el estreno de The Batman ha sido todo un éxito en recaudación, en el gusto de los fanáticos y también de los críticos. Tal ha sido el impacto que el presidente de la compañía cinematográfica, Toby Emmerich, dijo que las siguientes cintas de DC tendrán una visión más de autor.

A través de una nueva entrevista con Deadline, el CEO de la empresa confirmó que los futuros proyectos de DC se dejarán influenciar por la visión de sus correspondientes directores, declarando que la calidad siempre estará por encima de cualquier intención de franquicia o saga interconectada. Siendo este comentario una indirecta más que precisa para Marvel Studios.

Toby Emmerich CEO de Warner Bros. dijo que las siguientes cintas de DC tendrán una visión más de autor. Foto: DC Comics.

¿Qué dijo Toby Emmerich?

El CEO de Warner Bros, le dijo al medio: “ El secreto del negocio del cine es la calidad. Es la mejor estrategia comercial tanto para películas de cine como para películas de superhéroes . No es necesario que todas las películas tengan el mismo tono, ni se interrelacionen con otras películas de DC, ni que tengan un mensaje oculto que se vincule con otra película. La calidad es el factor más importante para un estudio, y lo más importante que puede hacer para influir en la calidad es el cineasta que contrate”, preciso el hombre de cine.

Secuela asegurada

El propio director Matt Reeves señaló a la prensa el día de la premier de The Batman que ha conversado con ejecutivos de Warner Bros y HBO Max para saber su interés sobre una secuela de su película. Dichas reuniones han sido bastantes positivas porque ya ha se encuentran en la etapa de preproducción. Incluso el productor de la cinta expresó que podríamos verla antes de los próximos cinco años.

The Batman de Matt Reeves por lo pronto ya tiene una secuela asegurada. Foto: Warner Bros.

Guardando distancia con Marvel

Es muy positivo lo que Toby Emmerich ha dicho, pero se contradice un poco con lo que se ha visto últimamente. Por ejemplo la serie Peacemaker tuvo muchas referencias a otras películas y personajes de DC Comics y en el final de la propia The Batman Enigma conoce al que podría convertirse en otro villano del hombre murciélago.