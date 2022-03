The Batman ya está en todos los cines del mundo, pues este viernes 4 de marzo de 2022 se estrenó en Estados Unidos y el resto de países que faltaban. La nueva versión del Hombre Murciélago de Matt Reeves está logrando lo que nos prometieron: una producción más oscura, detectivesca y joven de Bruce Wayne/Batman.

The Batman dura dos horas con 56 minutos. Foto: Warner Bros.

Es más que obvio que el personaje principal es el ‘Caballero de la noche’; sin embargo, si este no tuviera villanos con quien enfrentarse, no podría hacer mucho. Es aquí cuando entra The Riddler, dispuesto a hundir a todos los corruptos de Gótica y traer abajo al sistema con sus peculiares asesinatos y pistas para hallar a la cabeza criminal.

The Batman tendrá como villanos a The Riddler y el Pingüino. Foto: composición/Warner Bros. Pictures

¿Quién es el actor del Acertijo?

Paul Dano es el encargado de dar vida a The Riddler, igualmente llamado el Acertijo en Hispanoamérica y Enigma en España. El actor de 37 años ha impactado con su caracterización y ahora muchos están detrás de él.

Paul Dano da vida a The Riddler en The Batman. Foto: AFP/Warner Bros.

Paul Dano ha sobresalido en cintas independientes, llegando a trabajar con Paul Thomas Anderson, Ang Lee, Kelly Reichardt, Rian Johnson, Bong Joon-ho, Denis Villeneuve y Steve McQueen, entre otros.

La sorpresa está en cómo una figura no muy conocida en la industria comercial, haya llegado a The Batman para interpretar a un icono de los cómics. Todo se debe a su talento. No solo ha cautivado a los fanáticos del justiciero de Gotham, Paul Dano reveló en una reciente entrevista que hasta él mismo quedó impresionado con su personaje de Enigma.

El Acertijo en nuevo póster 'Unmask the truth'. Foto: Twitter/@TheBatman

“Hubo algunas noches en las que probablemente no dormí tan bien como hubiera querido, simplemente porque era un poco difícil salirse de este personaje. Se necesita mucha energía para llegar a ese punto. Y de alguna manera tienes que mantenerla una vez que llegas ahí, porque el entrar y salir es un poco difícil”, confesó Dano para Entertainment Weekly.

Curiosamente, Paul Dano no solo está en boca de todos por ser el Acertijo, sino también por su gran parecido al jugador de fútbol, Lionel Messi. En las últimas horas, las redes sociales han explotado al compartirse varios memes comparando a Dano con Messi.

Paul Dano como el Acertijo. Foto: Warner Bros. Pictures

Aunque sea difícil de creer y tal vez no te hayas dado cuenta a primera vista, sí que ambas figuras tienen mucho parecido. Aquí te dejamos algunos posts.

Memes y comentarios sobre Paul Dano y el parecido con Lionel Messi. Foto: captura/Twitter

