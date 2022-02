No me mates en Netflix: ¿de qué trata y cuándo llegará al gigante de streaming?

Este mes Netflix trae diferentes producciones de terror, entre ellas, No me mates, una cinta italiana dirigida por Andrea De Sica que se basará en el best seller homónimo de la escritora Chiara Palazzolo.

Luego de su exitoso lanzamiento en Italia en 2021, el filme tendrá su estreno mundial a través de la plataforma virtual del gigante de streaming, para la alegría de los fans. A continuación, conoce los detalles sobre su llegada vía online.

Fecha de estreno de No me mates en Netflix

A pesar de su corto retraso en Netflix, la película italiana No me mates llegará al streaming este lunes 21 de febrero de 2022 .

¿Dónde ver No me mates?

La nueva película de terror y suspenso, No me mates, estará disponible en la plataforma virtual de Netflix. Para acceder al contenido, es necesario registrarse y pagar el monto mínimo de S/ 24,90.

Horarios para ver No me mates en Netflix

Estos son los horarios para ver No me mates de manera online:

Perú y Colombia: lunes 21 de febrero a las 2.00 a. m.

México: lunes 21 de febrero a las 1.00 a. m.

Argentina y Chile: lunes 21 de febrero a la 4.00 a. m.

España: lunes 21 de febrero a las 8.00 a. m.

¿De qué trata No me mates?

La cinta de terror y romance sigue los pasos de Mirta, una joven de 19 años que, junto a su novio Robin, muere de una sobredosis de drogas. No obstante, tras un breve tiempo, la mujer despierta y ya no es lo que parece: ahora deberá alimentarse de personas para sobrevivir y así encontrarse con su pareja.

Tráiler de No me mates de Netflix