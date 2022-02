Euphoria 2: descubre todas las referencias de arte y cine del último episodio

La segunda temporada de Euphoria llegó a HBO Max el pasado 10 de enero. Hasta la fecha, ya son cuatro los episodios estrenados, y para muchos espectadores el último capítulo, llamado You who cannot see, think of those who can, destacó por su realización audiovisual y por sus referencias al cine y arte. Sin embargo, también causó mucha confusión en los fanáticos.

Euphoria es una serie que sin dudas busca destacar por su originalidad. Por ejemplo, la segunda temporada está siendo grabada con cámaras analógicas que utilizan rollos Kodak Ektachrome, y dejan de lado las cámaras digitales. Junto con la textura y colores que este tipo de filme aporta a la serie, se suman un nivel estético que es acompañado por el maquillaje de los personajes, sus outfits y un destacado soundtrack.

Escena donde Rue (Zendaya) y Elliot (Dominic Fike) se conocen. Foto: HBO Max

Euphoria y sus referencias al cine y el arte

Alerta spoiler. El cuarto capitulo comienza con una escena intima entre Rue y Jules, en la que una voz en off de Rue dice: “No pienso que entiendan cuánto amo a Jules”. Esto da inicio a un montaje de escenas que recuerdan tanto a obras de arte, fotografía y películas, mientras en el fondo suena I will be here in the morning de Townes Van Zandt.

El director de fotografía, Marcel Revv, compartió en Instagram algunas imágenes del detrás de cámaras, a lo cual llamó Love montage.

Marcel Recc, director de fotografía, comparte fotografías del cuarto episodio de Euphoria. Foto: Instagram

Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus, 1482-1485

Venus es identificada como la diosa del amor, por lo que no debería sorprender que el montaje amoroso que se creó en la mente de Rue comience con una de las obras más icónicas del Renacimiento, y que en su época fue una de las piezas más revolucionarias debido al desnudo de Venus, algo que más adelante se volvería común en la pintura.

Adaptación de Euphoria de la obra El renacimiento de Venus. Foto: HBO Max

Annie Lebowitz, foto de John Lennon y Yoko Ono, 1981

Esta fotografía fue publicada el 22 de enero de 1981 en la portada de Rolling Stone por la fotógrafa Annie Lebowitz. La imagen no solo esconde el amor trascendental de los dos artistas, sino que fue tomada justo antes de que Lennon muriera a causa de un fatal disparo en Chapman.

Adaptación de Euphoria de la foto de John Lennon y Yoko Ono. Foto: HBO Max

Rene Magritte, Los amantes II, 1928

Es una serie de cuatro pinturas de Magritte con la misma temática. Son dos amantes cuya identidad es ocultada por unas telas. Algunos críticos creen que los rostros cubiertos son parte del trauma de la infancia de Magritte, quien vio el cadáver de su madre envuelto con una camisa sobre su rostro. Otros creen que solo es una manera de interpretar el amor y deseo prohibidos.

Adaptación de Euphoria de la obra Los amantes II. Foto: HBO Max

Frida Khalo, Autorretrato como tehuana, 1943

También es conocida como Diego en mis pensamientos. Como puede notarse, en la pintura de Frida, ella aparece con el rostro de Diego en su cabeza como señal de que el muralista continuaba en su mente a pesar de la separación que tuvieron. Es considerada también una obra que muestra contradicción, ya que su facción y el traje de tehuana la describiría como una imagen de dignidad y determinación, así como la ocultación del dolor a través de la vestimenta.

Adaptación de Euphoria de la pintura Diego en mis pensamientos. Foto: HBO Max

Ghost, la sombra del amor

Esta película fue protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore, y ha servido como referencia tanto en comedias como dramas. En el caso de Euphoria, lo interpretan con una temática sexual debido a la forma que el barro va adquiriendo entre las manos de Rue y Jules.

Adaptación de Euphoria de la película Ghost. Foto: HBO Max

Titanic

Sin dudas, un filme clásico sobre romance. Uno de los grandes momentos entre Jack y Rose es cuando la pareja puede ser libre, amarse y, aunque parezca un cliché, pueden ser reyes del mundo, aún sabiendo que su destino es bastante trágico.

Adaptación de Euphoria de la película Titanic. Foto: HBO Max

Blanca Nieves

Uno de los clásicos animados de Disney, en el cual podemos ver a Blanca Nieves inconsciente tras haber mordido la manzana encantada. Esta sería una metáfora de los problemas de adicción de Rue y la capacidad que tendría Jules y su amor para romper el maleficio sobre el que Rue se encuentra. Recordemos que, gracias a Jules, Rue tuvo un breve periodo de sobriedad.

Adaptación de Euphoria del clásico animado Blanca Nieves. Foto: HBO Max

Brokeback Mountain

También conocido como Secreto en la montaña fue una película que impactó al mundo al mostrar un romance homosexual en un contexto donde destacaba la heterosexualidad y la “hombría”.

Adaptación de Euphoria de la película Brokeback Mountain. Foto: HBO Max

La escena de Cassie

Esta secuencia de imágenes no solo ha sido de las más comentadas del cuarto episodio de Euphoria, sino que se ha generado muchas especulaciones alrededor de su significado. Algunos indican que representa una Cassie encerrada en su propia vanidad, bella y sufriendo las penas del amor y una vida tormentosa. También se ha hecho referencia a Midsommar, que también tiene arreglos con flores visualmente atractivas, pero Sam Levinson ha explicado que la inspiración la obtuvo de los murales mexicanos.

Escena de Cassie en Euphoria. Foto: HBO Max

En el resto del episodio también podemos ver otras escenas que muestran esa perspectiva cinemática, que pueden ser relacionadas con otras producciones. Hacia el final del capítulo, la serie muestra a cada uno de sus personajes, desde Fez en su sala visto a través de la ventana mientras llueve, Maddy flotando en la piscina, Kat y Ethan a bordo de un automóvil, Jules en la ducha y más tarde sentada en la cama de Elliot, Fexi sentada en un teatro vacío mirando hacia la cámara y la destacada escena de Cassie rodeada de flores.