¿Adiós Kingpin?: Vincent D’Onofrio revela que aún no renueva con Marvel

El actor Vincent D’Onofrio, reconocido por por su papel del villano Kingpin, ha revelado en una entrevista que de momento Marvel no lo ha vuelto a llamar para reinterpretar al antagonista de Daredevil. Luego de aparecer en la serie Hawkeye, de Disney Plus, el malvado Wilson Fisk podría no regresar al UCM.

Aunque en un comienzo había culpado a Disney por la cancelación de la serie Daredevil en Netflix, finalmente D’Onofrio confesó que aún sueña con seguir dando vida al personaje.

“No. He pasado por esto antes con Daredevil. Está muy claro para todos que realmente quiero interpretar este papel , seguir haciéndolo”, dijo el actor cuando en una entrevista para Sarah O’Connell Show, le preguntaron si ya había renovado contrato con Marvel.

Asimismo, pese a la momentánea ausencia del estudio, D’Onofrio insistió en que aún tienen deseos de interpretar al enemigo de Daredevil.

“Sabes, solo espero que eso continúe. Estoy empezando a divertirme con eso. Sigo pensando que hay mucho más que hacer con este personaje, así que solo espero recibir una llamada ”, explicó.

¿Qué pasó con Kingpin?

Vincent D’Onofrio volvió a interpretar a Kingpin en la serie de Disney Plus, Hawkeye, protagonizada por Jeremy Renner (Clint Barton) y Hailee Steinfeld (Kate Bishop).

Kingpin es el seudónimo de Wilson Grant Fisk, villano que aparece en los cómics de Marvel Studios. Foto: composición/Marvel Studios/Disney Plus

En el último episodio, pese a la emoción de los fanáticos, su personaje fue supuestamente asesinado por la heroína Echo, de quien también se estrenará una serie.

Ya que la muerte ocurrió fuera de cámaras, hay teorías de que Kingpin no llegó a morir y que podría aparecer nuevamente en una posible serie de Daredevil o como personaje de apoyo en otra producción.