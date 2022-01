El furor por Pasión de gavilanes no se detiene. A casi 20 años de su primera temporada, la telenovela es uno de los títulos más populares en el Top10 de Netflix. Ahora, estamos a poco de reingresar al universo de los Reyes y las Elizondo. Por ello, Telemundo publicó un impactante tráiler, con el que confirmó la fecha de estreno y anticipó la presencia de varios rostros, tanto de conocidos como algunos de los recién llegados.

Con la esperada llegada de Michel Brown (Franco Reyes) a la ficción colombiana, las parejas protagonistas están completas. Sin embargo, los fanáticos han expresado su desazón porque hay algunos personajes que serán reemplazados; es decir, estos volverán, pero serán interpretados por actores diferentes.

Pasión de gavilanes 2 llegará a Telemundo en febrero de 2022. Foto: composición/People en Español/Telemundo

¿Quiénes serán reemplazados?

Según comenta la revista People en español, una de las más impactantes sustituciones de la segunda temporada de Pasión de gavilanes será don Martín Acevedo. El afable abuelo de las hermanas Elizondo será llevado a la TV en la secuela por el artista Germán Quintero, quien ya ha compartido algunos vistazos de su papel.

Jorge Cao interpretó a Don Martin y confirmó que no será parte de Pasión de gavilanes 2. Foto: Telemundo

Como se recuerda, el intérprete original, Jorge Cao, fue uno de los primeros en confirmar su presencia en la segunda entrega de la serie. Pero, poco tiempo después, decidió dar un paso al costado: “Quiero aclarar algo: Jorge Cao no va a ser parte de Pasión de gavilanes 2, es una decisión personal. Gracias por tanto amor recibido”.

A pesar de su cuidada caracterización, Quintero no ha convencido del todo a los fans, por lo cual muchos seguidores del melodrama colombiano dejaron saber su desaprobación a través de Twitter.

Fans de Pasión de gavilanes comentan reemplazo de Jorge Cao como don Martín. Foto: captura de Twitter

Fans de Pasión de gavilanes comentan reemplazo de Jorge Cao como don Martín. Foto: captura de Twitter

Fanáticos de Pasión de gavilanes comentan sobre reemplazo de Jorge Cao como Don Martín. Foto: captura de Twitter

Por otro lado, el segundo personaje que tendrá un nuevo rostro será ‘Panchita’, la eterna confidente de Rosario Montes. La carismática cantante del bar Alcalá solía ser llevada a la pantalla chica por Andrea Villarreal.

'Panchita' fue interpretada por Andrea Villarreal en Pasión de gavilanes. Foto: Telemundo

Sin embargo, de acuerdo con el citado medio, la propia actriz expresó que ella no fue quien detuvo su continuidad en Pasión de gavilanes 2: “La decisión no estaba en mis manos. No puedo decir nada más. No puedo pasar por encima de las decisiones de Telemundo”, precisó sin ofrecer mayores detalles.

En su reemplazo, ‘Panchita’ será interpretada por Constanza Hernández en esta nueva entrega . Así lo confirmó Zharick León en su cuenta oficial en Instagram, en donde sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad de comentar sobre el cast.