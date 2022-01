Charlize Theron llegaría al UCM: actriz podría ser Sue Storm de Los 4 fantásticos

Marvel Studios tiene preparado emocionantes proyectos para su Universo Cinematográfico. Dentro de estos, los fans esperan con ansias el reboot de Los 4 fantásticos, cuya dirección estará a cargo de Jon Watts, quien acaba de terminar con su trilogía arácnida con el estreno de Spiderman: no way home.

Claramente, la curiosidad en torno al título está enfocada en los actores que darán vida a los protagonistas. Si bien se ha comentado que John Krasinski tendría un cameo como Mr. Fantástico en Docto Strange 2, solo sería una variante.

Fan art imagina a John Krasinski como Mr. Fantástico. Foto: Difusión

Charlize Theron podría ser Sue Storm

Un nuevo informe ha dado luces sobre quién podría conformar de manera oficial el equipo de héroes. Según comenta Giant Freakin Robot, Charlize Theron habría sido contratada por ‘La casa de las ideas’ para unirse al UCM “en un papel importante”.

A pesar de que no se ha revelado a qué personaje daría vida, el citado medio desliza la posibilidad de que la estrella de Hollywood interprete a Sue Storm, alias ‘Mujer invisible’, en el mencionado reboot.

Fanart imagina a Charlize Theron como Sue Storm. Foto: Difusión

Si bien muchos esperaban que Storm fuera llevada a la versión live-action por Emily Blunt, la actriz ha descartado estar interesada en las historias de este género.

“Estaba obsesionada con Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr. Hubiera sido increíble. Pero no sé si las películas de superhéroes son para mí. No son de mi agrado. No me gustan. Realmente no me gustan”, mencionó en entrevista con The Howard Stern Show (vía Variety) a mediados de 2021.

Así lucirían John Krasinski y Emily Blunt como Mr. Fantástico y Sue Storm. Foto: Reddit

¿Justin Timberlake en el UCM?

Theron no sería la única que habría estado negociando su paso a Marvel. El famoso insider MyTimeToShineHello afirmó anteriormente que el cantante y actor Justin Timberlake sostuvo conversaciones con Marvel Studios para algún papel en el UCM.

De ese modo, muchos creen que el artista podría dar vida a Johnny Storm, conocido como ‘La antorcha humana’. Pero, no se han ofrecido mayores actualizaciones sobre su supuesto cast.