Marvel Studios tiene diversos proyectos en cartera. Si bien el estreno de Spiderman: no way home marcó un gran momento para el UCM, gracias al regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, es posible que Tom Holland le ceda la posta, al menos por un tiempo, a otro actor para que dé vida a Spiderman en algún proyecto de Sony.

De hecho, un reciente reporte del insider MyTimeToShineHello reveló lo siguiente: “Marvel tuvo conversaciones con Jaden Smith nada menos que para un papel”. En base a ello, muchos creen que el actor podría encarnar la versión live-action de Miles Morales.

MyTimeToShineHello afirma que Jaden Smith ha tenido conversaciones con Marvel. Foto: captura de Twitter

Ahora, el propio hijo de Will Smith ha alimentado los rumores sobre su supuesto cast al publicar un misterioso tuit. Sin contexto alguno, Jaden ha compartido una selfie en la que aparece con una máscara del Hombre Araña, junto a la descripción que podría traducirse así: “¿Dónde estás? Estoy tratando columpiarme por ahí”.

Jaden Smith reaviva rumores sobre su supuesta cast como Miles Morales. Foto: captura de Twitter

No se sabe dónde podría encajar el actor de 23 como Miles Morales en los próximos proyectos de ‘La casa de las ideas’. No obstante, debemos tener en cuenta que Sony estrenará este 2022 su cinta animada Spider-Man: across the Spider-Verse (part one), cuya trama podría preparar el ingreso del arácnido de Queens al UCM.

Por lo pronto, la firma presidida por Kevin Feige tiene por estrenar grandes proyectos, como Thor 4, Doctor Strange 2 y Black Panther 2.

Además, se desconoce qué tan extenso se hará el concepto del multiverso, ya que se ha utilizado aquella premisa en Loki, WandaVision, No way home, y se volverá a explorar en la mencionada secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch.