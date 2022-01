Boicot Globos de Oro 2022: ¿qué pasó y por qué piden cancelar los Golden Globes?

Este año, los Golden Globes Adwards no contaran ni con transmisión, alfombra roja y público dentro de su gala como lo hace cada año debido a que ha sido cuestionada y amenazada de boicot por mantenerse como un grupo cerrado y aceptar influencias para premiar en la industria cinematográfica. Este año, la NBC ha decido no transmitir el evento por el escándalo que envuelve a estos galardones y celebridades como Tom Cruise y Scarlett Johansson se han unido a estas críticas. Conoce aquí las razones de este boicot a los famosos Globos de Oro.

Hollywood Foreign Press Association (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, en español) es una asociación de periodistas que cubren la industria del cine en los Estados Unidos para publicaciones que se encuentran fuera de ese país. Esta asociación fue fundada en 1943 y es la encargada de organizar el evento, nominar y elegir a los ganadores de los Premios Globos de Oro.

Este año, los premios no contarán, como otros años, con transmisión dentro de su evento, puesto que la NBC ha decido no grabar en vivo la gala como otros años, ya que la HFPA viene siendo acusada de racismo por no incluir en su asociación a personas no blancas, además de haber sido cuestionada de corrupción por dejarse guiar por “regalos” de algunas producciones para premiar a los ganadores del concurso cinematográfico.

En el 2005, el medio The New York Times califico a la HFPA como un club “exclusivo” que admite un máximo de cinco nuevos miembros por año (aunque es más frecuente que acepte uno solo), y que se dejaba guiar por influencias.

En 1981 fue muy criticada después de que se revelara que el premio dado a la actriz Pia Zadora había sido precedido por un convite a Las Vegas pagado por el esposo de Zador, el productor Meshulam Riklis a miembros de la HFPA. Asimismo, en 1999 se le ordenó a miembros de la HFPA que devolvieran lujosos regalos remitidos por la actriz Sharon Stone como promoción de su actuación en la película La musa.

Por otro lado, la premiación tampoco contará con una alfombra o presencia de celebridades debido a que los organizadores del evento han decido mantener el evento a puertas cerradas por el aumento de los casos de la COVID -19.

“La salud y la seguridad siguen siendo una prioridad para la HFPA. No habrá audiencia el 9 de enero y se están tomando las siguientes precauciones para los miembros y beneficiarios seleccionados que estarán en la sala: pruebas de vacunación y vacuna de refuerzo, junto con una prueba de PCR negativa dentro de las 48 horas se requiere para ingresar. Todos los invitados deberán usar mascarilla y deberán guardar distancia física en todo momento mientras estén dentro del salón de baile, no habrá alfombra roja”, dijo la HFPA en un comunicado el martes 4 de enero.

NBC anunció que no retransmitirá la gala de 2022 ante el fracaso de la HFPA en adaptarse a los nuevos tiempos de Hollywood. Esto es, abrirse a la diversidad y realizar esfuerzos por la rendición de cuentas. El canal, que emite los premios desde 1995, ha dejado una línea de vida abierta si la asociación cumple con una serie de compromisos autoimpuestos que fueron anunciados a inicios de este mes. “Asumiendo que la organización ejecute ese plan, esperamos estar de nuevo en condición de emitir la gala en 2023″, informó la NBC en un comunicado.

Según Los Ángeles Times, en 2019 más de 30 miembros de la HFPA acudieron a un viaje al set de Emily en París, la serie de Netflix producida por Paramount Network. Se hospedaron dos días en un hotel de cinco estrellas con vistas a la Torre Eiffel en habitaciones cuyo precio de partida son 1.400 dólares la noche.

En los premios del 2021, frente a la mirada atónita de muchos críticos y conocedores del medio, la agrupación nominó a esta serie en lugar de a otras con mejores valoraciones como I may destroy you.

Celebridades como Scarlett Johansson y Mark Ruffalo han criticado a la HFPA debido a que los cambios propuestos han sido dilatados por mucho tiempo y a su vez han quedado cortos ante los cuestionamientos. Sin embargo, el actor Tom Cruise ha ido un paso más allá, al devolver sus tres Globos de Oro en protesta.

Más de 100 empresas de relaciones públicas amenazaron con boicotear a la gala de este 2022, y Netflix, Amazon, WarnerMedia y Neon cortaron lazos con la organización.

