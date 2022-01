Alien, la serie se ambientará en el planeta Tierra y será supervisada por su creador Ridley Scott

La nueva serie basada en Alien, el famoso monstruo creado por el reconocido director Ridley Scott, se ambientará en el planeta Tierra, así lo confirmó su principal guionista, Noah Hawley, en una entrevista concedida a la revista Esquire, donde dijo que la producción va bien, pero lenta, debido a su magnitud, y por eso se tiene previsto el estreno para algún momento de 2023 en el canal FX, con él como showrunner (productor ejecutivo y guionista principal) y Scott produciendo y supervisando el proyecto.

¿Quién es Noah Hawley?

Es un realizador muy peculiar que se ha ganado una gran cantidad de fans que admiran su forma de hacer series. Ha trabajado en Bones, The unusuals, Legión y Fargo. Es por ello que está generando mucho interés una nueva historia basada en Alien , uno de los monstruos más icónicos del cine.

¿De qué trataría Alien, la serie?

En la reciente entrevista de Esquire, Noah Hawley reveló detalles sobre la serie de Alien: “ Está ambientada en la Tierra del futuro … en donde alguien va a monopolizar la electricidad… En las películas, tenemos esta Weyland-Yutani Corporation, que claramente también está desarrollando inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa si hay otras compañías que intentan buscar lo mismo? ¿En la inmortalidad de una manera diferente, con mejoras de cyborg o descargas transhumanas? ¿Cuál de esas tecnologías va a ganar?”, precisó el guionista.

¿Qué opina Noah Hawley sobre Alien ?

Sobre el icónico personaje, Hawley dijo: “Alien es una historia fascinante, porque no es solo una película de monstruos, se trata de cómo estamos atrapados entre el pasado primordial y la inteligencia artificial de nuestro futuro, donde ambos intentan matarnos. Como dijo Sigourney Weaver en la segunda película de la saga: ‘No sé qué especie es peor’” .

Ridley Scott, director de cine, productor y guionista británico ganó el Oscar en el 2000 por Gladiador. Foto: 20th Century Fox.

¿Cuáles son las películas de Alien?

Sobre las películas, Hawley expresó: “Son grandes películas de monstruos, pero no son solo películas de monstruos. Tratan de la humanidad atrapada entre nuestro pasado primordial y parasitario y nuestro futuro de inteligencia artificial, y ambas intentan matarnos. Aquí hay seres humanos que no pueden avanzar ni retroceder. Eso me parece muy interesante”.

Las películas de la saga del icónico monstruo son:

Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, 1979

Alien, el regreso de James Cameron, 1986

Alien³ de David Fincher, 1992

Alien: resurrección de Jean-Pierre Jeunet, 1997

Alien vs. Predator de Paul W.S. Anderson, 2004

Alien vs. Predator 2 de Colin Strause y Greg Strause, 2007

Prometheus de Ridley Scott, 2012

Alien: covenant de Ridley Scott, 2017