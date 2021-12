The witcher 2: la millonaria suma que recibió Henry Cavill tras rodar la serie

Luego del reciente estreno de la temporada 2 de The witcher, la ficción se encuentra como una de las más populares del catálogo de Netflix. Esto debido a que la trama tiene como propósito en el reencuentro de Geralt de Rivia y la princesa de Cintra, Ciri. Asimismo, la incorporación de nuevos personajes y monstruos más poderosos ha generado que esta entrega sea todo un éxito.

Debido a los buenos resultados, no sería de extrañar que el gigante de streaming decidiera aumentar el sueldo de Henry Cavill. Según indicó el medio The Hollywood Reporter, el actor principal se habría llevado alrededor de 1 000 000 de dólares por cada episodio que grabó en The witcher 2.

En total, Cavill habría recibido aproximadamente 8 000 000 de dólares en total en la segunda temporada de la serie. Tras los resultados, el portal Celebrity Networth ha colocado al artista en la lista de los mejores pagados a nivel mundial .

El protagonista de The witcher solo fue superado por Robert Downey Jr., quien cobró 2 millones de dólares por cada episodio en el programa The sympathizer de HBO Max.

No caben dudas de que el prestigio de Henry Cavill ha aumentado con cada proyecto. Esto, si se toma en cuenta que en la primera entrega de The witcher su sueldo era de 400.000 dólares por capítulo, según señaló Variety.

The witcher, temporada 2 - tráiler oficial