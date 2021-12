Óscar 2022: ¿qué películas y documentales podrían ser nominadas a los premios de la Academia?

La pandemia de la COVID-19 y el aumento del uso de las plataformas de streaming han marcado el devenir de la forma cómo se hace y consume cine hoy en día. Pero, a pesar de eso, ya hay fecha marcada para la edición número 94 de los premios de la Academia, ceremonia que se realizará el 27 de marzo del 2022.

La Academia de las Artes Cinematográficas dio a conocer el martes 21 de diciembre las listas de las 10 categorías que competirán por los premios Oscar 2022 . Los miembros de la organización realizarán las votaciones entre el 27 de enero al 1 de febrero. Los resultados serán anunciados el 8 de febrero, fecha en la que conoceremos a los nominados para los Premios Óscar 2022.

Los posibles candidatos para las 23 categorías de los premios de la Academia 2022 son:

De 138 filmes, solo 15 quedaron seleccionados.

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

In the Same Breath

The First Wave

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

De un total de 82 cortometrajes solo 15 son los elegidos

When We Were Bullies

Three Songs for Benazir

The Queen of Basketball

Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker

De 92 películas postuladas, 15 son las finalistas

The Worst Person in the World de Noruega

The Hand of God de Italia

Lunana: A Yak in the Classroom de Bután

Esta categoría está conformada por 10 películas, quedarán 5 nominadas al final.

No Time to Die

The Eyes of Tammy Faye

De 136 cintas postuladas, solo 15 quedaron en la lista

The Tragedy of Macbeth

The Power of the Dog

No Time to Die

The Last Duel

The Harder They Fall

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun

Don’t Look Up

Being the Ricardos

De 40 canciones solo 15 piezas quedaron en lista

So May We Start? de Annette

Down To Joy de Belfast

Right Where I Belong de Brian Wilson: Long Promised Road

Automatic Woman de Bruised

Dream Girl de Cinderella

Beyond The Shore de CODA

The Anonymous Ones de Dear Evan Hansen

Just Look Up de Don’t Look Up

Dos Oruguitas de Encanto

Somehow You Do de Four Good Days

Guns Go Bang de The Harder They Fall

Be Alive de King Richard

No Time To Die de No Time to Die

Here I Am (Singing My Way Home) de Respect