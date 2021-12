Morbius: revelan tiempo de duración de la película protagonizada por Jared Leto

Tras constantes retrasos de Morbius, finalmente se dio a conocer que la cinta del popular vampiro (Jared Leto) llegará a los cines el viernes 28 de enero de 2021. En esta entrega, los fans podrán conocer a fondo la historia del chupasangre y su conexión con el Universo Cinematográfico de Marvel. Asimismo, reconocidas estrellas como Michael Keaton y Jared Harris serán parte de esta trama.

Pese a que todavía faltan algunas semanas para el lanzamiento de Morbius, un reciente informe por parte de la cadena de cines Cinemark confirmó el tiempo de duración del filme.

Según el reporte, la cinta tendrá una duración de 108 minutos, una cifra considerable si se toma en cuenta la reciente producción de Sony, Venom 2: let there be Carnage, que solo tuvo 97 minutos en total de extensión.

En el mismo sitio web de Cinemark, para los espectadores de Estados Unidos, se puede apreciar también el tiempo de la película y a qué público está dirigida.

Duración de Morbius. Foto: Cinemark

Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles de la película; sin embargo, se espera que en estos días se comparta un nuevo adelanto que aumente las expectativas de los seguidores.

¿De qué trata la película Morbius?

El bioquímico Michael Morbius tiene una extraña enfermedad sanguínea que lo vuelve cada vez más débil y que podría llevarlo a la muerte. Debido a la desesperación por salvarse, el científico fusiona su ADN con el de los murciélagos, convirtiéndose así en el temible vampiro.

Morbius - tráiler 2