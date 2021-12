Yennefer y Jaskier: la representación de lo diferente

“¡Yennefer de Vengerberg es el mejor personaje!”, exclama entre broma y risa la actriz Anya Chalotra sobre el personaje coprotagónico que tiene en la serie ‘The Witcher’ junto a Henry Cavill.

En esta historia que estrenó su segunda temporada en Netflix, Chalotra interpreta a una poderosa hechicera nacida en 1173, quien además es el amor verdadero de Geralt de Rivia (Henry Cavill). “Creo que hemos hecho un buen trabajo al mostrar la historia detrás de Yennefer, ella pasa por muchas cosas en la primera temporada, por lo que genuinamente llegas a estar bajo la piel de ella”, explica la intérprete británica de ascendencia hindú, sobre el por qué su personaje es uno de los más emblemáticos en ‘The Witcher’.

Sin embargo, revela que, antes de hacer la audición para el papel, tenía poca fe de conseguirlo. “Le dije a mi agente: ‘No hay manera de que lo logre, pero él me dijo: ‘Anda no más’ y lo tuve. Creo que lo hice porque interpreté todo lo malo de Yennefer. La dirección necesitaba que yo llegara a momentos emocionales muy grandes. Definitivamente Yennefer me ha enseñado mucho, creo que la similitud más grande que tengo con ella es que ninguna de las dos toma un ‘no’ por respuesta”, confiesa Anya a través del Zoom en diálogo con algunos medios de la región.

Pero hay algo que también implica su rol, al igual que los demás personajes que habitan el Continente dentro de ‘The Witcher’: la representación de lo diferente. “Creo que esto abarca todo el Continente. Creo que cada uno tiene algo que los hace únicos, que Yennefer tiene una asombrosa cantidad de poder y caos dentro de ella. No creo que deje que nadie la use, es como que no puede confiar en alguien, siempre está sola”, dice.

Sobre el accidente que sufrió Henry Cavill en esta segunda temporada y que lo mantuvo alejado del set por varias semanas, Chalotra recuerda: “Había muchas partes de la historia que no involucraban a Henry, obviamente yéndose significó un gran cambio, pero encontramos una forma de continuar”.

La evolución de Jaskier

Para Joey Batey, quien interpreta a Jaskier, el músico y amigo de Geralt de Rivia, su personaje presenta algunos cambios en esta temporada. “En la primera temporada, necesitábamos traer humor, pero Jaskier no está definido por su humor sino por su luz y alegría. Aunque, de hecho, sí va a un lugar más oscuro en la segunda temporada, está aprendiendo a andar en sus propios pies y cantar su propia canción”, dice. En ‘The Witcher’, Jaskier cumple un rol importante, ya que con su música hizo famoso el tema ‘Toss a Coin’ dentro y fuera del set.

En la vida real, el actor y músico británico es el coautor de la banda sonora de la serie. “Yo coescribí la música y fue una maravillosa experiencia. Durante el proceso intercambiamos ideas e hicimos muchas versiones de la canción (‘Toss a Coin’), hasta que descubrimos una, que hizo involucrarme más en el lado emocional de mi personaje. En esta segunda temporada queríamos reflejar esta oscuridad. Queríamos tener influencia de música céltica y un poco de metal”, cuenta el actor británico de 32 años, quien también modificó el vestuario de su personaje, al mejor estilo de una estrella de rock. “La vestuarista, la maquillista y yo nos juntamos y decidimos que queríamos disfrutar un poco más. Les mostré unas ropas y joyerías. El proceso completo fue colaborativo y abierto”.

Batey asegura que, como a otras producciones, la pandemia los afectó. “Éramos testeados constantemente, además había mucha ansiedad y estrés en el set. Se trataba de hacer la mejor serie de la manera más segura, a nivel corporal y con salud mental. Felizmente, tuvimos un gran equipo de protocolo contra el covid que nos mantuvo seguros y sostenidos”.❖