Star Wars: Harrison Ford volverá como Han Solo en proyecto secreto

Han Solo es uno de los personajes más queridos de Star Wars, pese a la gran cantidad de personalidades que han aparecido en películas, series, cómics e incluso videojuegos. Esto no es para menos considerando que es uno de los protagonistas fundadores de la franquicia.

Él, interpretado por Harrison Ford, apareció por primera vez en el cuarto episodio de Star Wars titulado Una nueva esperanza y regresó en la última trilogía cinematográfica a cargo de Disney. Sin embargo, tiene guardado más apariciones para alegría de sus seguidores.

De acuerdo al último informe de Giant Freakin Robot, el interprete volverá como Han Solo en un proyecto aún desconocido. De hecho, ya grabó algunas escenas para la producción que llegará a mediados de 2022.

Lo más probable es que se trate de la tercera temporada de la serie The Mandalorian o la nueva apuesta The book of Boba Fett. Considerando el tiempo en que transcurren ambas series, utilizarían CGI para rejuvenecer al personaje.

¿En qué películas de Star Wars apareció Han Solo?

El piloto del Halcón Milenario fue interpretado por Harrison Ford en un total de cinco episodios de la saga cinematográfica.

Star Wars IV: una nueva esperanza (1977)

Star Wars V: el Imperio contraataca (1980)

Star Wars VI: el retorno del jedi (1983)

Star Wars VII: el despertar de la fuerza (2015)

Star Wars IX: el ascenso de Skywalker (2019)

Aparte de estas entregas, el querido personaje fue interpretado por Alden Ehrenreich en el spin-off Han Solo: una historia de Star Wars (2018).