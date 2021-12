Pacific Rim 2, la versión desechada: Guillermo del Toro habló de la cinta que no filmó

Parece que Guillermo del Toro tenía algunos planes para su secuela no filmada de Pacific Rim. Quienes han visto Uprising, segunda parte de la historia, que él no dirigió y que se estrenó en el 2018, sabrán que la trama no estuvo a la altura de la primera entrega, lo que provocó una caída en la taquilla global.

A tres años del estreno de la cinta, el director mexicano compartió detalles de la historia que tenía planeada para la secuela de Pacific Rim, pero que finalmente no logró llevar a la gran pantalla.

Durante una entrevista con The Wrap, Guillermo del Toro mencionó que para su historia desechada iba a contar con un villano humano relacionado a los seres que amenazan a la población controlando a los kaiju.

“El villano iba a ser este tipo tecnológico que había inventado una especie de internet 2.0. Con sus patentes entregadas de golpe se entendía que las obtuvo de los Precursors, los tipos que controlan a los kaiju. Luego, en la trama, se nos dice que los Precursors somos nosotros, los humanos, miles de años en el futuro que ahora intentan rehacer la Tierra para sobrevivir”, compartió el cineasta.

Así también, Del toro mencionó que para Pacific Rim 2 iba a mantener a los personajes de la película original y que su plan era que Mako Mori (Rinko Kikuchi) fuese una de las protagonistas y no solo un personaje secundario que muere a mitad de la cinta, como sucedió en Uprising.

Por lo que ha explicado, Pacific Rim 2 iba a contar con viajes en el tiempo, gente con extraños trajes alienígenas, más kaijus y un genio de la tecnología malvado que recibiría señales de otra realidad. “Fue realmente una locura la historia que propusimos. Algunos elementos de eso tomaron y volvieron a montar con el paso del tiempo“, dijo Del Toro.