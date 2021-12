Las veces que Tom Holland hizo spoiler: actor no sabe guardar secretos y fans lo agradecen

Sin duda alguna, Tom Holland es uno de los actores más famosos entre las estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel. Con el estreno de Spider-Man: no way home, fanáticos están esperando llenar las salas de cine para poder ver qué pasará con el arácnido y saber si el famoso Spiderverse se hace realidad.

Pero más allá de que el actor sea popular por su interpretación, Holland es reconocido entre el fandom de Marvel por ser el encargado de compartir spoilers sin quererlo, que muchas veces han sido piezas claves para saber qué anticipar para el futuro del UCM. Repasemos varios de ellos.

El título de Spider-Man: far from home

En el 2018, Tom Holland recurrió a las redes sociales para dirigirse a sus fans y proporcionar una actualización sobre sus próximos proyectos. Aunque admitió que no tenía ninguna información, mostró en su cuenta de Instagram una tablet con la portada del guion de la cinta que llegaba: Spider-Man: far from home.

Spider-Man es una trilogía: la vez que Holland lo confirmó

No es ningún secreto que a Marvel le gusta planificar sus películas y crear historias de larga duración que tardan años en dar sus frutos. En el caso de la nueva trilogía de Spider-Man, Holland accidentalmente dejó escapar en las ruedas de prensa de Homecoming que Sony y Marvel estaban planeando más películas sobre Peter Parker, algo que hasta ese momento no se sabía.

Cuando se adelantó a Avengers: infinity war

La película de 2018 de los hermanos Russo fue uno de los secretos mejor guardados de Marvel Studios, lo que provocó un gran hermetismo al rededor de la producción. Pero el estudio no imaginó que Tom Holland, quien debía entrar a un cine lleno de fanáticos para promocionar la película, gritaría a viva voz: “¡Estoy vivo!”, algo que anticipó que la muerte a manos de Thanos llegaría a unos Avengers.

Guiones falsos de Marvel para Tom Holland

Durante su aparición en el programa de Jimmy Kimmel para promocionar Infinity war, se vio al elenco discutiendo los guiones falsos que a menudo se les da a los miembros del elenco. Tom Holland dijo que durante los días de lectura le llegó la versión de que Spider-Man estaba en el espacio y que él pensaba que era falso. Pero, como todos vimos en la película, resultó ser real.

El spoiler de Avengers 4

En el 2018, Tom Holland habló sobre trabajar en Avengers: endgame y discutió brevemente el proceso de ser parte del reino cuántico. Esto dio pistas de cómo Peter Parker sobrevivió a los eventos de Avengers: infinity war y cómo esta cinta y Ant-Man and the Wasp están relacionadas con el filme que dio fin a la fase 3 del UCM de Marvel.

Tom Holland confirmó spoiler de Spider-Man: no way home

Semanas atrás y en declaraciones a CinemaBland, Tom Holland se refirió a la escena postcrédito de Venom 2 y reveló algo de lo que los fans no tenían idea: Tom Hardy llegó al set de No way home para filmar un nuevo material. Esto fue confirmado por Kevin Feige de Marvel Studios y Amy Pascal de Sony.