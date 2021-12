‘Spider-Man: no way home’: preestreno provocó gritos, llanto y emoción como en Endgame

El día que tantos fanáticos esperaban llegó. Este miércoles 15 de diciembre será el preestreno de Spider-Man: no way home y si eres de los que logró conseguir entrada para la función, prepárate para una montaña rusa de emociones.

Con la prensa internacional y nacional habiendo visto la película con Tom Holland, las primeras reacciones compartidas en diversos portales especializados nos recuerdan qué pasó cuando Avengers: Endgame llegó al cine: alegría, emoción y tristeza fueron sentimientos reflejados en las diversas reseñas de la película.

A través de sus reviews, Variety ha llamado Spider-Man: no way home una “meta-aventura satisfactoria”, mientras que el Daily Beast ha considerado que la secuela de Jon Watts Far from home es la “mejor película de Spidey” del Universo Cinematográfico de Marvel. Otras críticas publicadas recientemente, incluidas las del Chicago Sun-Times la consideran “una aventura innovadora” y Deadline la llamó como el “mejor regalo de Navidad”.

Mismo sentimiento que Avengers: Endgame

Por otro lado, Aaron Couch, de The Hollywood Reporter, compartió un mensaje en Twitter donde nos recordó cómo fue el estreno de Avengers: Endgame y cómo la emoción que se sintió por sus escenas fue muy similar a lo visto en No way home.

“‘Spider-Man: sin camino a casa’: wow, lágrimas y la multitud más ruidosa que he escuchado desde Endgame”, escribió.

El periodista de The Hollywood Reporter, Aaron Couch, opinó sobre la premiere de Spider-Man: no way home. Foto: captura Twitter

Quien tuvo una posición similar fue Brian Truitt, crítico de USA Today, que usó de ejemplo la cinta sobre la pelea final con Thanos para describir lo que fue ver Spider-man: no way home.

“Es probablemente el mejor momento que he tenido en un cine desde Endgame. Tom Holland simplemente es el dueño del papel y, aunque a veces es absolutamente una locura, es una película de #Spidey”, compartió.