‘Spider-Man: no way home’: Paul Thomas Anderson dice que el Hombre Araña salvará los cines

Paul Thomas Anderson, artífice de algunas de las mejores películas de las últimas décadas como Boogie nights, Magnolia, Petróleo sangriento, The master o El hilo fantasma, no ve con antipatía las películas de superhéroes. Mientras que otros colegas de profesión como Martin Scorsese y Ridley Scott han hablado desfavorablemente sobre este tipo de cintas, Anderson reconoce “que actualmente existe una sobreabundancia de aquellos blockbusters, pero que eso no es el mayor de los males para la industria del cine”.

¿Qué dijo Paul Thomas Anderson sobre Spider-Man y las películas de superhéroes?

En conversación con The New Yorker, en el marco de la promoción de su nueva película Licorice pizza, Anderson recalcó que ese tipo de súper producciones son las que probablemente traerán de regreso al público a las salas de cine tras los cierres de salas por la pandemia de la COVID-19.

Sobre volver a estrenar una cinta en pantalla gigante, expresó: “ Obviamente se ha vuelto aún más complicado con el streaming y el tipo de sobreabundancia de películas de superhéroes . La mayoría de las cosas no las tomo demasiado en serio. Quiero decir, parece que hay un poco de preocupación por las películas de superhéroes. Me gustan”.

“Parece ser algo popular en estos días preguntar si han arruinado a las películas y todo este tipo de cosas. Simplemente no me siento así”, remarcó Anderson . “Todos están nerviosos ante el retorno de las personas a las salas de cine. ¿Pero sabes qué es lo que las va a hacer volver a las salas de cine? Spider-Man. Así que estemos contentos por eso”, agregó el director.

Sobre las plataformas de streaming

Paul Thomas Anderson, en la mencionada entrevista, también reconoció que los servicios de streaming no son tan distintos a las películas VHS que le tocó experimentar cuando inició su carrera . Para él, este tipo de plataformas permiten más acceso, dinero y libertad a los creadores, siendo el único problema el hecho de contar con demasiadas producciones y tener problemas para decidir qué título ver.

