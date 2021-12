Ant-Man 3 tendría a MODOK como villano: Jim Carrey no formaría parte del cast

Ant-Man and the Wasp: quantumania aún está en proceso de producción. La película de Marvel contará con el regreso de Scott Lang, Hope Van Dyne, entre otros entrañables personajes de la franquicia. En cuanto a su antagonista, mercancía filtrada anticipó que el villano de la historia será Kang el conquistador; no obstante, un reciente reporte de The Direct confirma que MODOK tendrá su debut en el UCM con este largometraje.

De acuerdo con el citado medio, el famoso villano de Marvel Comics representará una parte importante de la trama de Ant-Man 3, ya que se enfrentaría a Kang debido a que sus planes personales podrían interferir entre ambos roles. Asimismo, el portal sugiere que, en una posibilidad alternativa, se unirían para combatir al Hombre Hormiga.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene a Kang como su villano confirmado. Foto: composición/Marvel Studios/Twitter @RPK_NEWS1

Si bien se había rumoreado que Jim Carrey sería el actor elegido para interpretar a MODOK, The Direct aclara que esto no es así y todavía no se sabe quién lo hará. En ese sentido, las especulaciones en redes postulan a Kevin Hart como uno de los posibles candidatos para el puesto.

¿Quién es MODOK?

MODOK no es un nombre elegido al azar, más bien es un acrónimo que en español se traduce como Organismo Mental Diseñado Solo para Matar. Este malvado personaje se aprovecha de su súper desarrollada y sobredimensionada cabeza para hacer uso de una increíble inteligencia, la cual usa para el mal como jefe de la organización criminal conocida como AIM.

MODOK es uno de los villanos más conocidos de Marvel Comics. Foto: Marvel Comics

¿Cuándo se estrena Ant-Man 3?

La película Ant-Man and the Wasp: quantumania tiene un estreno programado para el 28 de julio de 2023, luego de haberse retrasado de una fecha inicial para febrero de ese mismo año.