Spider-Man 3: supuesto soundtrack filtrado conmueve a fans de Maguire y Garfield

Spider-Man: no way home es la película más esperada del 2021, y así lo ha demostrado la exitosa preventa de sus entradas. En esta nueva apuesta de Sony Pictures y Marvel, veremos a Tom Holland unirse a Doctor Strange para enfrentar a icónicos villanos de otras franquicias de ‘Spidey’. No obstante, el multiverso podría traer también a Tobey Maguire y a Andrew Garfield en sus respectivas versiones del superhéroe arácnido.

Esta última posibilidad se ha convertido en uno de los rumores más fuertes en torno al largometraje. Ahora, una presunta filtración de la banda sonora no solo ha emocionado a los que esperan ver el Spider-Verse, sino que, diversos fanáticos se han conmovido por uno de los temas en particular.

Spider-Man: no way home presentará a icónicos villanos de otras sagas del Hombre Araña. Foto: Composición/Marvel/Sony

Un golpe de nostalgia

En concreto, los usuarios de Twitter han mencionado que la canción 19 del soundtrack difundido en internet es una especie de combinación, o mashup, de los temas principales de las sagas protagonizadas por Maguire y Garfield. En ese sentido, diversas personas han reposteado y compartido sus opiniones por este nostálgico momento.

Usuarios de Twitter emocionados por filtración del spundtrack de No way home. Foto: captura de Twitter

Usuarios de Twitter conmovidos por soundtrack filtrado de No way home. Foto: captura de Twitter

Usuarios de Twitter conmovidos por soundtrack filtrado de No way home. Foto: captura de Twitter

Tal como informa Screen Rant, Michael Giacchino está acreditado como compositor para No way home, misma labor que ha desempeñado en las anteriores entregas de la trilogía. Los seguidores del ‘Trepamuros’ están más que emocionados por la presencia del músico, gracias a su destacado trabajo en otras famosas producciones, como Doctor Strange, Avengers: endgame, y más.

¿Qué veremos en la película?

“Por primera vez, Spider-Man ya no puede esconderse detrás de la máscara, y ya no puede separar su vida como superhéroe de su vida normal. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, entran en juego aún más cosas, lo que le obliga a averiguar lo que realmente significa ser Spider-Man”, recita la sinopsis oficial.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home en Perú?

Si bien Spider-Man: no way home llegará a los cines de Estados Unidos el 17 de diciembre de este año, la cinta se estrenará en Perú y otros países de Latinoamérica el 16 de ese mismo mes.