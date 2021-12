‘Spider-Man: no way home’: la película de Marvel todavía no estaría terminada

Según Steven Weintraub del medio Collider, Spider-Man: no way home aún no estaría terminada, ya que las tomas finales de efectos visuales se entregarían a principios de la próxima semana. Esta noticia viene con la confirmación del tiempo de ejecución final de la película, la cual durará 150 minutos.

Según las imágenes que hemos visto en los avances de Spiderman 3, la película contará con bastantes efectos especiales. Esto especialmente por la inclusión de los villanos de las anteriores franquicias, como Green Goblin de Willem Dafoe y el Doctor Otto Octavius de Alfred Molina, cuyos tentáculos ahora serán completamente creados usando efectos visuales.

¿Qué dice el post de Steven Weintraub?

El tweet dice, literalmente: “ La película aún no está terminada. Las tomas finales de VFX no se entregan hasta principios de la próxima semana. Están reduciendo el tiempo en este caso. Sucede mucho en las grandes películas. El tiempo de ejecución final no se conoció hasta hace poco”.

Steven Weintraub del medio Collider, anuncia que Spider-Man: no way home aún no está terminada. Foto: captura Twitter

Aunque la película no está completamente terminada, Marvel Studios y Sony Entertainment aún mantienen los detalles sobre la película lo más reservado posible. Según informes recientes, las proyecciones para prensa solo mostrarán 40 minutos de los 150 que conforma la película, indicando que ese tiempo brindará la información suficiente para las ruedas de prensa y otros eventos.

Taquilla de No way home

Actualmente, se he predicho que Spider-Man: no way home no solo podría ser la primera película después de la pandemia en ganar $100 millones en su primer fin de semana, sino que también podría ser la primera película en ganar $200 millones en su primer fin de semana desde Avengers: endgame en 2019. Esto debido a que la demanda de boletos para el filme provocó que varias páginas de los cines colapsaran durante horas.