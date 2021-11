Spider-Man no way home: fanáticos crean divertidos memes tras el intento fallido en la preventa de entradas

Luego de haberse anunciado en varios países el inicio de la preventa de entradas para la próxima película Spider-Man no way home, diversos sitios web de cines a nivel mundial sufrieron caídas debido a la alta demanda para conseguir los tan preciados boletos.

A continuación, hacemos una recopilación de estas divertidas imágenes, que te sacarán más de una sonrisa.

Los mejores memes de la preventa de Spider-Man no way home

A través de Twitter, un internauta recordó la vez en el que un grupo de jóvenes se quedó sin poder adquirir sus entradas para un concierto de Justin Bieber. En ese sentido, el usuario comparó la actual situación que viven los fanáticos de Spider-Man, luego de que los boletos también se hayan acabado rápidamente.

Usuario ironiza la venta de entradas de Spider-Man: no way home con un concierto de Justin Bieber, en el que también se quedaron sin boletos. Foto: captura de Twitter

Otra fanática de Spider-Man: no way home compartió esta imagen en el que se puede apreciar a Erick y Otis, personajes de la conocida serie de Netflix Sex education, con este enunciado: “¿Puedes dejarlo en paz? No ves que aún no consigue boletos para #SpiderManNoWayHome?

Usuaria en Twitter comparte gracioso meme con los personajes de la serie Sex education. Foto: captura de Twitter

Otro de los memes es protagonizado por Tobey Maguire, quien participó en la conocida película de Marvel. “I need that ticket” o “necesito ese boleto”, se puede leer en su traducción al castellano.

La preventa de entradas de Spider-Man: no way home ha generado una serie de graciosos memes. Foto: captura de Twitter

Desde hace varias semanas se ha hecho viral la fotografía de un mono aparentemente pensativo y serio, por lo que, usuarios y usuarias, no dejaron pasar el momento para utilizar esta imagen y recordar que aún no han podido adquirir sus entradas para el estreno de la tan esperada cinta.

El curioso animal se ha vuelto tendencia en redes sociales. Foto: captura de Twitter

Una mujer triste, bajo la frase “I’m fine” o “estoy bien”, por su traducción al castellano, es una de las imágenes que retrata el sentimiento de los fans de Spider-Man, quienes luchan por adquirir sus boletos tras la caída de los servidores de cines.

Reacciones de cibernauta tras no conseguir boletos para el estreno de la tan esperada película. Foto: captura de Twitter

Luego de que se reportara el no funcionamiento de las páginas de cines para adquirir los boletos de la preventa de Spider-Man: no way home, un usuario en Twitter publicó la imagen de una persona debajo de varios cables de red, lo que serían, a opinión del internauta, el personal que viene arreglando este desperfecto.

Algunos usuarios ironizaron el momento con la creación de curiosas imágenes. Foto: captura de Twitter

Otro cibernauta publicó uno de los fragmentos de la serie animada Bob Esponja, con el objetivo de ironizar el sistema de servidores de las principales cadenas de cines de su país.