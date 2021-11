Don´t look up: Jennifer Lawrence comprende brecha salarial con Leonardo DiCaprio

Don’t look up, la comedia dirigida por Adam Mackay, es una de las películas más esperadas del año, porque reúne un gran elenco: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Timothée Chalamet, entre otros grandes nombres. Sin embargo, no logró escaparse de la polémica.

Antes del lanzamiento de la cinta, varios cibernautas han discutido sobre la paga de Lawrence y la notoria brecha salarial con DiCaprio pese a que ambos son protagonistas. La actriz conversó con Vanity Fair para cerrar el caso.

“Mira, Leo obtiene una mejor taquilla que yo. Me siento extremadamente afortunada y feliz con mi trato”, fueron las palabras con las que demuestra comprender las razones detrás de esta diferencia monetaria. No obstante, cree que hay otros casos donde los salarios sí deben ser equitativos.

“En otras situaciones, lo que he visto y creo que otras mujeres en este trabajo han visto también, es que es extremadamente incómodo indagar sobre la igualdad de salarios. Y si cuestionas algo que parece desigual, te aseguran que no es disparidad de género, pero no te saben decir qué es exactamente”, contó al medio.

Don’t look up es el nuevo proyecto de Adam Mackay, director nominado al Oscar por películas como The big short y Vice. Foto: Netflix

¿De qué tratará Don’t look up?

Don’t look up nos presenta a Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) y Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), dos astrónomos que durante su investigación descubren que un asteroide gigante se acerca hacia la Tierra y podría acabar con la existencia humana.

¿Cuándo se estrena?

La película tiene agendado su estreno para el próximo 24 de diciembre en la plataforma de streaming Netflix. Si bien es una cinta original del servicio, también llegará a cines selectos el 10 de diciembre.