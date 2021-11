Ryan Reynolds quiere ser el nuevo James Bond: ¿cuál es su única condición?

No time to die con Daniel Craig fue la última película de James Bond en la pantalla grande. No solo marcó el fin de una era, sino que también rindió homenaje a la franquicia. Tras esto, no tardaron en presentarse candidatos para reemplazar al actor.

En una reciente entrevista para The Times, Ryan Reynolds mostró su interés por conseguir el papel: “Escuché que están buscando un nuevo James Bond. ¿Podrías aceptar un gin tonic canadiense en lugar de un martini? Si es así, estoy interesado”.

El actor Ryan Reynolds está dispuesto a ser el siguiente agente 007. Foto: Giorgio Armani Beauty

Como se aprecia, la nacionalidad del personaje ha sido un factor importante para la elección del interprete. Sin embargo, esto no sería un obstáculo insuperable tras las últimas declaraciones de Barbara Broccoli que exponen su preferencia por un protagonista de color por encima de una mujer.

Cabe resaltar que Reynolds es uno de los actores más queridos de Hollywood y acaba de protagonizar Alerta roja. La película de espías ha sido todo un éxito en la plataforma de streaming Netflix y podemos decir que al actor le han sentado bien estas historias llenas de misterio.

James Bond ha sido interpretado por seis actores en un total de 25 películas de la franquicia cinematográfica. Ahora solo queda esperar algún comunicado oficial para conocer quién será el nuevo rostro del mítico agente 007.