Disney Plus Day ONLINE EN VIVO: horario en Perú, cómo ver y el contenido que estará disponible

Para conmemorar el segundo aniversario del lanzamiento de Disney Plus, la compañía ha organizado un evento especial para todos sus usuarios. Pero, y con el objetivo de atraer más espectadores a su plataforma, el streaming anunciará este viernes 12 de noviembre novedades que presentará en los próximos meses, así como cambios en su plataforma.

La celebración ha iniciado con la liberación de Jungle Cruise y Shang-Chi, títulos que se encuentran en emisión libre y pueden verse gratuitamente en Disney Plus Day. Se espera que avances exclusivos de Star Wars y Marvel sean presentados.

En Vivo: Disney Plus Day 2021 09:24 Encantada 2 confirma fecha de estreno La película con Amy Adams y Patrick Dempsey estará disponible en el 2022 en Disney Plus y llevará por nombre Desencantada. La primera parte de estrenó en el 2007. 09:12 Inició el Disney Plus Day 2021 El streaming ha comenzado a presentar las novedades que tendrá para los próximos meses. Entre los títulos nuevos tenemos a: Hola, Alberto, Mi pobre y dulce angelito, Entrelazados, Jungle Cruise y Shang-Chi.

NOTICIA PREVIA

¿Qué es el Disney Plus Day?

The Walt Disney company programó un aniversario especial para conmemorar los dos años de Disney Plus en el mercado. La empresa compartirá durante todo el día contenido exclusivo y próximos lanzamientos mediante sus redes sociales. Nuevos tráiler, adelantos, clips exclusivos y apariciones especiales ha sido anunciados.

¿Cuándo es el Disney Plus Day?

El Disney Plus Day será este viernes 12 de noviembre de 2021. La cita inició desde temprano con el estreno exclusivo de Jungle Cruise, Así se hizo Happier than Ever, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y Leyendas de Marvel Studios: Hawkeye en la aplicación de ‘La casa del ratón’.

Horarios del Disney Plus Day

Perú: 8.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Belice: 7.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Colombia: 7.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

El Salvador: 7.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

¿Dónde ver el Disney Plus Day?

Si bien las novedades podrán verse diractamente en la aplicación de Disney Plus, los interesados pueden dirigirse a @DisneyPlusEs en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube para ver el nuevo contenido de la marca. Se podrá seguir también por la nueva cuenta de TikTok de la plataforma.

