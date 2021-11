The last of us en HBO: director del videojuego terminó la grabación de su episodio

Las grabaciones de uno de los episodios de The last of us dirigidos por Neil Druckman, actual copresidente de Naughty Dog, han llegado a su fin. El director del videojuego de 2013 y su secuela de 2020 —ambos títulos exclusivos para PlayStation— publicó en sus redes sociales que su participación en la próxima serie de HBO había llegado a su fin. El rodaje de los demás episodios continúa con Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes fueron captados por el público de Canadá en una filtración interpretando a los protagonistas Joel y Ellie.

“Por desgracia... mi tiempo en Canadá ha llegado a su fin. Al mejor equipo de televisión del mundo, gracias por su increíble trabajo, su pasión y por hacerme sentir tan bienvenido. ¡Los extrañaré terriblemente!” , escribió Druckman en su cuenta de Twitter durante la mañana, donde su mensaje fue acompañado de una foto en la que aparece la claqueta de la producción con su nombre.

The Last of Us Serie: Neil Druckman finaliza grabación de su episodio como director. Foto: Twitter/Neil Druckman

Como se había anunciado previamente por HBO, el guionista y director del aclamado videojuego The last of us, iba a tener el trabajo de dirigir uno de los 10 episodios de los que está conformada la serie. De tal manera, luego de una gran polémica de su cargo como director creativo en The last of us parte II —título que dividió drásticamente a los fanáticos— Druckman ha vuelto a la saga que lo hizo famoso y ahora espera que la adaptación sea digna para los fanáticos.

Otros directores que también se encuentran dentro del equipo son Jasmila Zbanic, nominada al Oscar por mejor película extranjera en 2021. Y Ali Abbasi, quien dirigió Border (Gräns), cinta de Suecia que ganó el premio Un Certain Regard en el Festival de Cannes 2018.

The Last of Us, la serie

Reparto The Last of us

Pedro Pascal como Joel, un superviviente veterano que es atormentado por su pasado.

Bella Ramsey como Ellie, una niña de 14 años que sabe valerse por sí misma y que es inmune al virus Cordyceps

Gabriel Luna como Tommy, el hermano menor de Joel.

Merle Dandridge como Marlene, la líder de las Luciérnagas.

Jeffrey Pierce como Perry, un rebelde en la zona de cuarentena.

Anna Torv como Tess, superviviente y compañera de Joel.

¿Cuándo se estrena The last of us, la serie?

HBO aún no ha confirmado una fecha específica del estreno de la serie, puesto que se encuentran en fase de producción. De momento, The last of us está prevista para llegar en 2022.