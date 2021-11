‘Un mundo para Julius’, un relato sobre el Perú

Ayer se proyectó para la prensa Un mundo para Julius, basada en la emblemática novela de Alfredo Bryce Echenique. La directora Rossana Díaz Costa acudió al cine con Mayella Lloclla y los niños Pamela Saco, Augusto Linares y Rodrigo Barba. “Han sido actores muy talentosos que me han ayudado a construir el personaje”, dijo en la conferencia la actriz que interpreta a Vilma.

La cinta es una adaptación de la novela desde la mirada a los problemas del Perú. En la película hay un relato sobre las abismales diferencias, con tomas de las urbanizaciones más exclusivas, la clase media y las zonas más vulnerables.

La directora sostuvo que también quiso mencionar en los créditos, de alguna manera, su punto de vista. “Pero una película no cambia un país ni cambia realmente a profundidad la vida de nadie. Lo que me gustaría es que haya un diálogo en familia, que vayan los padres con los hijos... En ese diálogo sobre si este país es racista, machista y por qué esas diferencias de clase. Hay una herida en el Perú que no ha sanado desde hace muchísimos años”.

La directora de Viaje a Tombuctú coincidió con lo dicho por Fiorella de Ferrari, quien interpreta a Susan. La actriz nos dijo que la cineasta “hace justicia” a Julius. “Como es una adaptación, puede tener una lectura. Hay mucho machismo, el poder es de los hombres a todo nivel. Vilma es víctima, pero Susan también es víctima de su propia clase social, ella no decide, ella finalmente hace lo que le dice Juan Lucas. Eso salió de manera natural en el guion. Julius es un niño sensible, de alguna manera, está de ese lado, porque se da cuenta”.

Conferencia. Díaz Costa con parte del elenco. Foto: difusión

Algunas de las escenas con más drama pasan por el trabajo de Mayella Lloclla. Tras la conferencia hablamos unos minutos con la actriz buscada por los medios también por su participación en ‘La reina del sur’. Lloclla, que recién verá la película en el estreno, cuenta que al leer el guion quedó conmovida. “El machismo continúa, pero hace 50 años las mujeres lo tenían totalmente normalizado. Ha sido muy importante mostrar que seguimos arrastrando muchas cosas”.

La actriz considera que la adaptación tiene una acertada mirada femenina. “Es la primera vez que me dirige una mujer en el cine. Cuando me convocaron dije: ‘wow, es otra visión, otra perspectiva’. Y el guion tenía otro significado, no lo había visto de esa manera cuando leí por primera vez la novela. Pero uno va creciendo y comprendiendo más”.

Para Mayella, ver hoy Un mundo para Julius deja un mensaje potente acerca de las mujeres que trabajan en casas, sobre todo las que vienen a probar suerte en Lima. “Yo, sin ser de provincia, empecé desde abajo. Soy descendiente de la sierra piurana y empecé trabajando en un chifa para poder estudiar. Dejar a tu hijo al cuidado de otra persona, que no tiene ningún parentesco, es muy importante, es una labor con mucha más responsabilidad y la sociedad no las valora”.