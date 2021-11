Eternals, estreno en Perú: ¿dónde y cómo ver la cinta de Marvel dirigida por Chloé Zhao?

Eternals, la nueva cinta de la Fase 4 del UCM, acaba de estrenarse y ya puede verse en distintos países del mundo. En Perú, ya está disponible en salas de cine al igual que en otros países de Latinoamérica. Previo a su lanzamiento, el largometraje dirigido por la ganadora del Oscar Chloé Zhao ha generado distintos comentarios por parte de la crítica, lo que la ha posicionado como la peor película de Marvel en Rotten Tomatoes. A la par, otras personas que ya pudieron ver el filme defienden el nuevo proyecto de Marvel Studios. Por ello, aquí te contamos cómo puedes ver Eternals.

Fecha estreno de Eternals en cines de Perú

La película Eternals se ha estrenado en Perú este jueves 4 de noviembre al igual que en algunos países de Latinoamérica. El lanzamiento del nuevo proyecto de Marvel Studios ha llegado un día antes de su estreno en Estados Unidos y otras parte del mundo, donde estará disponible desde el 5 de noviembre.

Dónde ver online película completa con sub español

Actualmente solo es posible ver Eternals en salas de cine y no está disponible de manera online. De hecho, a diferencia de Black Widow —otra de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel estrenadas este año—, esta no tendrá un lanzamiento en simultáneo con Disney Plus, sino que seguirá los pasos de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Esto quiere decir que podría llegar en los próximos dos meses a la plataforma de streaming (diciembre) o extenderse hasta alguna fecha del 2022.

Cómo tener Disney Plus

Puedes obtener Disney Plus mediante una suscripción al servicio de vídeo bajo demanda, la cual puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito. Para ellos deberás ingresar a su página oficial y seguir los pasos. El precio es de S/ 25,90 mensuales o S/ 259,90.

En su catálogo encontrarás absolutamente todas las películas del UCM, como Avengers infinity war y Endgame, Capitán América: civil war, Thor Ragnarok, Black Widow, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, además de las exitosas series Loki, What if...?, Wandavision, Falcon y el Soldado del Invierno, entre otros contenidos.

Personajes de Eternals

El casting de Eternals es quizás uno de los más inclusivos, ya que cuenta con la mexicana Salma Hayek se estrena como superheroína de Marvel, al igual que el pakistaní Kumail Nanjiani y el surcoreano Don Lee. En el mismo grupo también figuran los actores y modelos británicos Richard Madden y Gemma Chan; el irlandés Barry Keoghan; y las estrellas estadounidenses Angelina Jolie, Brian Tyree Henry, Laren Ridloff y Lia McHugh.

Salma Hayek como Ajak

Angelina Jolie como Thena

Richard Madden como Ikaris

Gemma Chan como Sersi

Kumail Nanjiani como Kingo

Brian Tyree Henry como Phastos

Barry Keoghan como Druig

Don Lee como Gilgamesh

Laren Ridloff como Makkari

Lia McHugh como Sprite.

The Eternals está dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao. Foto: Marvel Studios

¿Harry Styles en Eternals?

A mediados de octubre del presente año, el periodista de Variety Matt Donnelly afirmó que Harry Styles se había unido oficialmente a Marvel. El cantante británico, recordado por haber formado parte del grupo musical One Direction, habría realizado un cameo en una de las escenas poscréditos de Eternals, donde interpreta a Starfox, el hermano de Thanos. Algunos usuarios de Twitter incluso publicaron una foto de cómo se veía la estrella.

Matt Donnelly habló sobre participación de Harry Styles en MCU. Foto: Twitter / Matt Donnelly

Harry Styles en supuesta escena poscréditos de Eternals. Foto: Twitter

