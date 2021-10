Chucky en Halloween: el muñeco diabólico se pronuncia en Noche de Brujas

El muñeco asesino de Don Mancini nos recuerda que estamos en Halloween, tambien conocido como Noche de Brujas, por lo que nos deja dos mensajes a través de su Twitter, el primero de ellos: “Hi, I´m Chucky”.

Como se sabe, este es el inicio de su clásica frase: “Hi I’m Chucky, and I’m your friend ‘till de end. Hidey-ho!”. La frase traducida sería “Hola, soy Chucky y seré tu amigo hasta el final”. Recordemos que actualmente, el muñeco diabólico cuenta con una serie que puede ser vista a través de Star Plus en Perú.

La serie de Chucky se transmite por SYFY y USA Network. Foto: captura Twitter

La serie de Chucky estrena capítulos cada martes, y la fecha del último en estrenarse fue el 30 de noviembre de 2021. Halloween es una fecha especial para el muñeco de Charles Lee Ray, que ha sido el terror de toda una generación. En ese sentido, como promocionando su serie, Chucky ha colocado un segundo tweet, con otra frase característica de él: “Wanna play?”, lo que traducido indicaría “¿Quieres jugar?”.

Chucky, la serie contará con un total de 8 episodios. Foto: captura Twitter

¿De qué trata la serie de Chucky?

La serie nos lleva a conocer más sobre Charles Lee Ray, personaje que habita dentro de Chucky. Proveniente de un hogar disfuncional en Hackensack, iniciará su vida criminal a los 10 años y un tiempo después se convertiría en un buscado asesino en serie.

Paralelamente, y ya en el tiempo actual, veremos a Jake (Zackary Arthur), un chico de 14 años abiertamente homosexual que sufre bullying por parte de sus compañeros. En una venta de garage descubre a un ejemplar de Good boy, sin imaginar que este no es más que el mismo Chucky. Con el regreso del muñeco a Hackensack, la ciudad se ve sumida en el caos, cuando horribles asesinatos comienzan a exponer los secretos de la ciudad.

Tráiler de Chucky, la serie

¿Cuántos episodios tiene la nueva serie de Chucky?

La nueva serie del muñeco diabólico contará con ocho episodios. Aquí los títulos y la fecha de estreno en Estados Unidos por SYFY y USA Network.

1. Muerte por accidente (12 de octubre de 2021)

2. Dame algo bueno para comer (19 de octubre de 2021)

3. Me gusta que me abracen (26 de octubre de 2021)

4. Solo déjalo ir (2 de noviembre de 2021)

5. Pequeñas mentiras (9 de noviembre de 2021)

6. Cabo Queer (16 de noviembre de 2021)

7. El doble de dolor, el doble de pérdida (23 de noviembre de 2021)

8. Un asunto para desmembrar (30 de noviembre de 2021)