´Harry Potter: Hogwarts tournament of houses´: tráiler revela a invitados especiales de la saga de películas

El programa Harry Potter: Hogwarts tournament of houses pondrá a prueba a los mejores fans en una competencia de trivia, donde los participantes que sepan más sobre el famoso mago ganarán el evento y le darán la victoria a su casa.

El evento televisado se estrenará el 28 de noviembre y se transmitirá todos los domingos siguientes hasta la final que será el 19 de diciembre. La actriz ganadora del Oscar, Helen Mirren, será la conductora.

En el último tráiler estrenado, se puede ver que junto a Mirren estarán superfans famosos y exalumnos de la saga Harry Potter, incluidos Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson, Luke Ypungblood, Pete Davidson, Jay Leno, entre otros.

La competencia dividirá a sus concursantes en las cuatro casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Dependerá de cada casa reflexionar adecuadamente sus conocimientos de Harry Potter para determinar quién es el dueño legítimo del trofeo del campeonato del Torneo de las casas.

Junto con el gran trofeo, los ganadores recibirán un viaje único a lugares de Wizarding World en la costa este de los Estados Unidos, un vale de compras por $1,000 en la tienda de Harry Potter ubicada en Nueva York, boletos para la galardonada producción de Broadway de Harry Potter y el legado maldito, un viaje a la nueva experiencia de gira Harry Potter: the exhibition, un viaje de tres días/noche a The Wizarding World of Harry Potter en Universal Orlando Resort, y una proyección avanzada de Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore.