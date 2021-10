Luis Miguel, la serie 3: ¿Aracely Arábumla aparecerá en la tercera temporada?

Luis Miguel, la serie: temporada 3 es una de las producciones más esperadas por los suscriptores de Netflix. El biopic, autorizado por el cantante, muestra la vida de uno de los artistas más queridos de Latinoamérica. La primera temporada de la serie mostró a las personas más cercanas de Luis Miguel y sus relaciones sentimentales.

El primer romance que mostró el biopic fue con la fotógrafa Mariana Yasbek, luego hizo su aparición Sophie, personaje basado en Stephanie Salas, la madre de la hija mayor del astro mexicano. Por tal motivo, se espera que en la tercera temporada se sepa más acerca de Aracely Arábumla.

¿Aracely Arámbula será parte de Luis Migue, la serie 3?

Miles de personas creían que la segunda temporada serviría para presentar a Aracely Arámbula, con quien el cantante tiene dos hijos, algo que no sucedió. Ahora, se espera que la tercera parte de la serie muestre la relación que tuvo la actriz con Luis Miguel. Sin embargo, la intérprete dejó en claro antes del estreno de la segunda temporada que no se usará su imagen en los nuevos episodios.

“En esta segunda temporada yo no salgo, y así me quedo tranquila porque no sale nada mío. Y les deseo mucho éxito”, recalcó la actriz en su paso por el Festival de Cine Cap Dorada en 2020.

No obstante, en mayo de 2021 el periodista Gustavo Adolfo Infante, confirmó en su canal de YouTube que ‘La Chule’ si aparecería en el biopic: “ Estoy en condiciones de decirles que Aracely Arámbula sí va a aparecer en la serie de Luis Miguel . Yo creo que va a ser en la tercera temporada porque en la segunda no va a llegar hasta la vida de Aracely, la que estamos viendo”.