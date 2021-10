The Batman, tráiler oficial explicado: cinco cosas que no viste en el adelanto del filme

El DC Fandome de 2021 trajo emocionantes novedades para todos los fanáticos de los personajes de DC. En el evento virtual, se presentaron avances exclusivos de esperados estrenos, como Aquaman 2 y The Flash. No obstante, el momento más esperado, sin lugar a duda, fue la presentación del tráiler oficial de The Batman, filme que presentará a Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne. Por ello, te presentamos cinco cosas que quizá no viste en el clip oficial del Hombre Murciélago.

Un signo de interrogación misterioso pero reconocible

El tráiler de The Batman inicia con una secuencia localizada en una cafetería sin mayor misterio. No obstante, en el momento en el que están arrestando a un hombre con gafas, a quien no se le ve el rostro, el plano enfoca una taza con un peculiar signo de interrogación en la espuma de su superficie.

Con ello, los fanáticos quedaron con el corazón en la garganta, porque finalmente sabemos que El acertijo podría ingresar a esta película, o al menos alguien relacionado a él.

Un signo de interrogación misterioso pero reconocible. Foto: DC Fandome 2021

La batiseñal

Desde sus inicios, un ícono en la narrativa de Batman ha sido su emblemática batiseñal, la cual era usada para atraer al Hombre Murciélago a la acción. Claramente, la película dirigida por Matt Reeves no iba a ser la excepción. En ese sentido, en una de las secuencias iniciales se vio al comisario Jim Gordon al lado de la luz que reflejaba la insignia del héroe en el cielo de la noche.

La batiseñal. Foto: DC Fandome 2021

Un traje a prueba de balas

De acuerdo con Entertainment Weekly, Reeves ya había adelantado que el batitraje de Pattinson será notablemente diferente al de otros intérpretes, en referencia a la practicidad y a lo sofisticado de su acabo. Ello no significa que no pueda tener algunos detalles bajo la manga. Así lo ha dejado en claro el clip mostrado anteriormente, ya que podemos notar una característica antibalas.

Además, también se revela que los guantes tienen conductores eléctricos, con los cuales su enmascarado portador puede darle unas descargas a quien tenga a su alcance.

Un traje a prueba de balas. Foto: DC Fandome 2021

El batimóvil

Más allá del traje, el batimóvil es uno de los aspectos más reconocibles en la imagen de el ‘Caballero de la noche’. Sin embargo, todo apunta a que esta nueva propuesta fílmica ha optado por detalles más conservadores. Tal es el caso de su icónico automóvil, que pasa de ser una ostentosa atracción por sí sola a mostrarse con una carrocería menos vistosa. Aunque puede sorprendernos, ya que Wayne es conocido por incluir artilugios escondidos en su cuantioso equipo de batalla.

El Batimóvil. Foto: DC Fandome 2021

Andy Serkis como Albert

Además del propio Batman, Albert Pennyworth es uno de los personajes que se han ganado el corazón de los fanáticos. El mayordomo es el fiel servidor de Bruce y es quien está ahí para él cuando lo necesita: es su confidente.

En este caso, el encargado de dar vida a Pennyworth es Andy Serkis, director de Venom 2. No obstante, hay un detalle que salta a la vista en la apariencia del personaje: tiene una cicatriz en la mejilla. Esto, quizá, se explique cuando se estrene la película (4 de marzo de 2022).