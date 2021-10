The last of us: filtran escena de Joel y Ellie en el set de la serie de HBO

Se han filtrado nuevas imágenes desde el set de grabación de la serie The last of us. En ellas se pudo dar un nuevo vistazo a los roles de Pedro Pascal y Bella Ramsay. Algunos ciudadanos de la ciudad de Edmonton, Canadá, pudieron observar desde lo alto de sus balcones cómo es que los protagonistas rodaban una escena de la adaptación del videojuego de PlayStation creado por Neil Druckman y no dudaron en grabarlo para subirlo a redes. ¿Qué es lo que muestra este nuevo material de la nueva serie de HBO?

El equipo de producción de The last of us se encontraba filmando. La usuaria Keira Nystrom fue una de las personas afortunadas que pudo observar desde lo alto de su casa cómo se grababa una peculiar escena en la que aparecían Joel y Ellie abriéndose paso por la ciudad destruida. El set también estaba completamente ambientado como el mundo posapocalíptico en el que transcurre el videojuego de Naughty Dog.

En el material se vio a Bella Ramsay en su papel de Ellie caminando junto a Joel, interpretado por Pedro Pascal. Más adelante de ellos se hallaba la actriz Anna Torv, quien da vida a la endurecida Tess. Los tres avanzaban rápidamente, mientras que el mayor de los hermanos Miller les cuidaba las espaldas mirando a ambos lados para alertar cualquier amenaza humana o de infectados.

Otras fotos también mostraron el look de Pedro Pascal como Joel en el set de grabación. Se le vio con una chaqueta de tono marrón claro, un pantalón oscuro, una aparente camisa verde oscura y unas clásicas botas que le daban un look muy semejante al del videojuego.

Pedro Pascal como Joel en The last of us, la serie. Foto: Twitter

La adaptación del videojuego creado por Neil Druckman, de la mano de Sony y PlayStation, publicó hace unas semanas la primera foto oficial en la que aparecían los protagonistas Joel y Ellie de espaldas. Sin embargo, estas nuevas fotos y videos han mostrado por primera vez a Pedro Pascal y Bella Ramsay caracterizados de pies a cabeza.