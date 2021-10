Injustice: película animada se filtra antes del estreno y es criticada por fanáticos

No es aceptada por los fanáticos. Después de que se anunciara de manera oficial la adaptación animada de Injustice: gods among us, miles de seguidores del videojuego y los cómics se emocionaron y depositaron su confianza en el largometraje. Sin embargo, no todo ha salido tal como se creía, la película tenía programado su estreno para el 19 de octubre de 2021, pero el material se ha filtrado y la recepción no ha sido la esperada.

Cientos de personas han criticado el filme, la mayoría indica que no es una adaptación fiel del material original, que cuenta con escenas absurdas e incluso que los personajes no tienen un trasfondo, como sí ocurre en el videojuego o en los cómics. A continuación, los tuits más ácidos sobre Injustice .

“Esta fue la toma más divertida de la película Injustice, logró sentarlos juntos y obligarlos a terminar la guerra”.

Una de las escenas más incohorentes del filme según un seguidor. Foto: TW @TheKalMurdock

“La película de Injustice es más que horrible; mucho peor de lo que cualquier clip que vea en Twitter les hará creer. Me gusta la historia e incluso con eso hicieron todo mal. No hay estructura, no hay temas, los personajes mueren y son literalmente olvidados en la siguiente escena . Nada importa, a nadie en esta película le importa, vamos a ver televisión”.

Una de las críticas es la falta de trasfondo de personajes. Foto: captura TW @uneducatedpop

“¡ Rehagan la película animada de Injustice! Decidieron matar a Flash de una manera tan tonta y horrible . Esta película no era lo que nosotros, como fanáticos, queríamos y esperábamos”.

Las muertes sin sentido es otro de los puntos que critican los fanáticos. Foto: captura TW @JumpmanLondo

“Esta película de Injustice es una completa basura ”.

La cinta es calificada como "basura" por algunos seguidores. Foto: TW @Boboyoque_Ak

