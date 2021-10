Venom 2, escenas poscréditos: cuántas son y qué héroe de Marvel aparece en la cinta

El estreno de la película de Marvel y Sony Venom: let there be Carnage ha sido un éxito en la taquilla de Estados Unidos y México al romper récords en recaudación. En ese sentido, los fanáticos del symbiote y el ‘trepamuros’ esperan un pronto crossover, que al parecer ha sido revelado en las escenas poscréditos.

La cinta que trae de regreso al simbionte luego de tres años busca aclarar a los fanáticos si habrá o no conexión con el multiverso de Spider-Man. Esta duda queda resuelta con la única escena poscrédito de Venom 2.

¿Qué pasó en la escena poscréditos de Venom 2?

La secuencia muestra a Eddie Brock conversando con Venom cuando inesperadamente una luz brillante inunda el plano, presumiblemente del hechizo que Doctor Strange conjugó en el tráiler de No way home.

Tras un momento de confusión, ambos fueron teletransportados a una habitación lujosa en donde una pantalla de televisión muestra a Peter Parker con el característico traje de Spider-Man, pero sin su máscara. En ese momento, el symbiote se acerca a la TV y actúa como que conoce al personaje.

Venom: let there be Carnage – sinopsis oficial

Más de un año después de los acontecimientos de Venom (2018), el periodista de investigación Eddie Brock (Tom Hardy) lucha por adaptarse a la vida como anfitrión del simbionte alienígena, que le otorga habilidades sobrehumanas para ser un vigilante letal.

Brock intenta relanzar su carrera entrevistando al asesino en serie Cletus Kasady (Woody Harrelson), quien se convierte en el anfitrión del simbionte Carnage y escapa de la cárcel tras una ejecución fallida.