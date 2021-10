Gamora heredera de Thanos en What if? 1x09: ¿qué pasará en el cierre de temporada?

Tras un comentado paso por Disney +, What If…?, capítulo 9, está listo para ser el cierre de la primera temporada de la serie animada de Marvel. En esta ocasión, Uatu, el observador, que tenía como misión vigilar el planeta Tierra y el Sistema Solar, se unirá a varios héroes para defender lo que él protege.

Siguiendo la línea que nos dejó el penúltimo episodio, donde se ve a The watcher (Jeffrey Wright) luchando por poner fin a la conquista multiversal, el final de la temporada 1 de What if? promete reunir todos los hilos de la historia que hasta ahora se nos ha presentado. A continuación, todos los detalles para seguir el gran cierre de la serie.

¿Qué pasará en What if?, capítulo 9?

En ¿Y si El vigilante rompió su juramento?, se verán las consecuencias de la interferencia de este personaje en los universos. A medida que la amenaza de Ultrón se ha vuelto cada vez más grande, luego de derrotar a los Avengers, hacerse un cuerpo de vibranium y matar a Thanos para conseguir todas las Gemas del Infinito, The watcher buscará varios héroes que han sido parte de What if? para luchar contra este villano, entre ellos una versión de Gamora.

Solo en What if? capítulo 8, vimos al observador convertirse en Doctor Strange Supreme, y el tráiler de mitad de temporada del programa ha confirmado que el final también contará con los regresos de Party Thor y el Capitán Carter.

Tráiler de What if?, capítulo 9

¿Dónde ver el capítulo 9 de ‘What if...?’ EN VIVO ONLINE?

El capítulos final de What if...?, temporada 1 se podrán ver en la plataforma virtual Disney Plus. Para acceder a las producciones, se deberá pagar una tarifa mensual de S/ 25,90.

What if…? 1x09 vía Disney Plus: horarios de estreno del capítulo 9 de What if…?

El capítulo de What if? podrá ser visto en Perú desde las 3.00 a. m. por Disney Plus. Repase el resto de horarios para América Latina: