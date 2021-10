Venom: director confirmó que Spider-Man de Tom Holland iba a aparecer en la cinta

La segunda parte de Venom llegó finalmente a los cines y a HBO Max pese a los constantes retrasos provocados por la pandemia. Con su reciente lanzamiento el último viernes 1 de octubre, la película de acción se ha ganado los aplausos de los espectadores y la crítica especializada, quienes aseguran que superó con creces la primera entrega.

Asimismo, la aparición de Spider-Man en la escena postcréditos de la cinta ha provocado que los fanáticos de la franquicia esperen con ansias un nuevo proyecto en el que se enfrente el Trepamuros al popular simbionte.

Bajo esta premisa, el director de Venom: let there be Carnage, Andy Serkis, reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter que el arácnido iba a aparecer en la primera película, pero finalmente se descartó.

“La escena de los créditos intermedios está cambiado al cien por ciento. No se podría haber cambiado más si lo hubieras intentado. Fue algo de lo que hablaron antes de que yo llegara a la película. Hubo momentos en los que Spider-Man iba a estar en la historia potencialmente, y luego no lo estaba”, aseguró el cineasta.

Serkis también explicó que priorizaron enfocarse en el simbionte. “Al final decidimos que queríamos examinar realmente el verso de Venom primero. Así que mientras pasábamos por la fotografía principal, tuvimos que tener las discusiones inevitables, pero no fue hasta muy, muy tarde que llegamos a la noción precisa del teaser que queríamos colocar allí”.

¿De qué trata Venom 2?

En cuanto a la sinopsis de Venom 2, todavía no se sabe con claridad qué historia tomará. Lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Además, se conoce que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.